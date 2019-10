Mikkeller går til angreb på LêLê: »Det er simpelthen at stå og grine kreditorerne lige op i hovedet«

»Jeg synes, det er ekstremt arrogant at skrive, at det er en positiv historie. Det er simpelthen at stå og grine kreditorerne lige op i hovedet,« skriver Mikkeller-ejeren Mikkel Bjorg Bjergsø på sin Facebook.

Ølmandens reaktion kommer på baggrund af restaurantkæden LêLês konkurs. Ifølge B.T. gik virksomheden konkurs, da den havde en negativ egenkapital. Derfor ønskede man at få en ny investor ind, og det hele endte med, at LêLê begærede det gamle selskab konkurs.

Alt i alt var det en positiv historie sagde direktøren for LêLê, Dan Bång til B.T, og det fik Mikkel Bjorg Bjergsø til at reagere på sin Facebook.

»Jeg ville ikke bare have ladet det gå konkurs. Jeg synes, man skal tage ansvar for sine egne handlinger. LêLê-familien har startet noget godt for mange år siden, og nu går det åbenbart ikke så godt længere, og så synes jeg bare, at man skulle have ladet det gå konkurs og lade det være det,« siger Mikkel Bjorg Bjergsø til Børsen.

Til B.T sagde LêLê-direktøren.

»Vi har ladet aktiviteterne i det gamle selskab videreføres til et nyt. Det er business as usual. Det er samme koncept og samme medarbejdere.«

Den udtalelse fortryder han nu.

»Det kom til at fremstå arrogant, men det var ikke det, der var meningen med det. Jeg kan godt se, at det fremstår arrogant at kalde det en positiv historie, men jeg mente bare, at det trods alt er positivt, at medarbejderne får lov til at beholde deres arbejde,« siger Dan Bång til Børsen og uddyber

»Det også derfor, at alle er kede af den her situation, men man skal også kigge tilbage. Vi har været i gang siden 2003, så det er ikke fordi, der er tale om en nystartet virksomhed, som åbner op den ene dag og lukker ned den næste. Sådan er det jo slet ikke.«

LêLê har de seneste år været plaget af underskud. Sidste år lød underskuddet i LêLê på 2,6 millioner kroner, og egenkapitalen var negativ med 2,9 mio. kr.

»Det havde slet ikke haft nogen værdi, hvis vi havde ladet det gå konkurs og ikke havde lavet en virksomhedsoverdragelse,« siger LêLê-direkøren til Børsen.