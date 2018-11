Michelle Obama giver rygstød til dansk virksomhed: »Jeg kan ikke bede om bedre promovering«

Michael Stausholm blev straks interesseret, da et stort PR-bureau fra New York for en måned siden henvendte sig til hans virksomhed Sprout, der har kontor i Taastrup. PR-folkene ville i første omgang ikke fortælle, hvem de repræsenterede, men de ville gerne bestille et meget stort parti af Sprouts blyanter.

Michael Stausholm kunne læse sig frem til, at bureauet blandt andet repræsenterede nogle af verdens mest kendte ansigter. En parade af stjerner fra Lady Gaga til The Rolling Stones.

Begejstringen aftog dog en anelse, da folkene fra New York afslørede, at der var tale om en bogturné.

»Men da vi modtager ordren, står der på ordresedlen, at det er til Michelle Obama. Så blev det lige pludselig noget mere interessant,« siger den danske iværksætter og ejer af Sprout.

FAKTA Hvem er Sprout Sprout er en fem år gammel virksomhed, som udvikler blyanter med frø, der kan spire til grøntsager eller blomster, når blyanterne er slidt ned. Sprout har kontorer i Tåstrup og har lige åbnet kontor i Boston for at kunne servicere amerikanske kunder. Lukkede egen webshop sidste år, da det var for omkostningsfuldt. Sælger nu på Amazon i seks lande. Sprout har solgt over 12 mio. plantbare blyanter. Michelle Obama har dem med på sin bog-turné, der starter i denne uge. FOLD UD

Sprout er en fem år gammel dansk virksomhed, hvis primære produkt er blyanter. Det særlige ved disse blyanter er, at man kan plante dem efter brug. I bunden af blyanten er der indlagt frø, og ved at stikke blyanten ned i en urtepotte kan man få det til at spire med krydderurter, blomster og grøntsager.

Sprout har solgt intet mindre end 12 millioner blyanter til regeringer, virksomheder og organisationer over det meste af verden. 85 procent af salget i Sprout er til virksomheder, der får deres logo og budskaber indgraveret og bruger dem som grønne reklameprodukter på konferencer og til større arrangementer.

Kunderne tæller blandt andre IKEA, Disney, Danfoss, Vatikanet, Nestlé, Toyota, Deutsche Bank og mange andre store selskaber. Nu kan Sprout fra Taastrup så skrive endnu et kendt navn på kundelisten.

Den tidligere førstedame i USA, Michelle Obama, udgav tirsdag sin længe ventede biografi. Bogudgivelsen bliver nu fulgt af bogturné, der løfter sig langt over den normale bogsignering i den lokale boghandel.

Michelle Obama begynder sin turné i Chicago tirsdag sammen med Oprah Winfrey og skal i alt besøge 12 byer den næste måned. Fold sammen Læs mere Læs mere

Den næste måned vil hun fylde 12 kæmpe arenaer i flere af USAs største byer akkompagneret af stjerner som Oprah Winfrey, skuespilleren Reese Witherspoon og Sex and the City-stjernen Sarah Jessica Parker. Som til en anden rockkoncert vil 10.000-12.000 tilskuere fylde stolene, mens den tidligere førstedame fra en gigantisk scene vil fortælle om sit liv.

Som man også kender fra koncerternes univers, vil der være rigeligt af produkter med hendes navn og logo på. Og nu er vi tilbage ved Sprout.

For med budskaber som »uddannelse er magt« og »du hører til« samt bogens titel »Becoming« vil Sprouts blyant blive solgt til disse gigantiske arrangementer.

Ved Michelle Obamas boglancering vil Sprouts blyanter med Obamas egne budskaber blive solgt. Becoming er den originale titel på biografien. Fold sammen Læs mere Læs mere

»Jeg kan ikke bede om bedre promovering,« lyder det fra Michael Stausholm, der fortsætter.

»Jeg ville personligt betale rigtigt mange penge for at være tilknyttet Michelle Obama. Større virksomheder ville betale millioner for, at hun promoverer deres produkter. Så det er lidt vildt, at de (Michelle Obamas repræsentanter. red.) selv er kommet til os.«

Sprout har netop ansat en sælger i USA og skal til at opbygge markedet yderligere i USA, efter at virksomheden måtte lukke kontoret i staterne for to år siden efter en fejlslået satsning. Helt generelt er Sprout ved at finde fodfæste igen efter nogle hårde år, der kulminerede med et stort underskud i 2016, som helt fjernede egenkapitalen.

»2016 var et skidt år for os,« slår Michael Stausholm fast.

»Det var ganske enkelt gået for stærkt. Vi fokuserede alt for meget på at vokse, og det var ikke en bæredygtig forretning. Vi fik primo 2017 Johan Bülow (Stifter af lakrids producenten Lakrids by Johan Bülow, red.) ind som investor samt en driftskredit i banken. Vi har brugt 2017 og 2018 til at vende forretningen og fik i 2017 et koncerndriftsoverskud på cirka 1,5 mio. kr. og forventer at lande et pænt overskud på cirka tre mio. kr. for 2018,« siger han.

Michael Stausholm er stifter og ejer af Sprout, der i 2013 lancerede en blyant, der kan plantes og spire til krydderurter, blomster og krydderurter. Fold sammen Læs mere Læs mere

Nu skal markedet i USA vokse massivt. I dag udgør det 20 pct. af Sprouts samlede forretning, og Michael Stausholm forventer, at det vokser i kølvandet på Michelle Obamas satsning.

»Jeg forventer, at Michelle Obama vil give os et kolossalt boost i forhold til kendskabsgraden i USA, og det skal udnyttes til at øge salget,« siger han og har store forventninger til den tidligere førstedames bogturné.

»Hvis man kigger på bæredygtighed, som er vores agenda og en integreret del af vores DNA, er kvinder den helt store målgruppe for Sprout-blyanten. Og Michelle Obama taler direkte til den gruppe.«

Læs Berlingskes anmeldelse af biografien her.

Du kan også læse et længere uddrag af bogen her.