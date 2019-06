MeToo-anklager og Topshop-imperiet nær kollaps: Hvad nu, Philip Green?

Philip Green er indbegrebet af en wheeler-dealer. Han er manden, der – blot bevæbnet med to gamle Nokia-telefoner og sine tale- og talgaver – altid formår at slå en god handel af og i det hele taget forhandle sig ud af enhver situation til egen fordel.

Han er baggårdskatten med de ni liv, der af og til lever livet farligt, men altid lander på alle fire poter.

Men er manden bag modekæden Topshop, der engang regerede over den britiske detailsektor, ved at være løbet tør for de ni liv?

Efter intense og dramatiske forhandlinger er det på et hængende hår lykkes at få aftaler i stand med kreditorer og udlejere, der forhindrer Philip Greens detailimperium, Arcadia, i at gå i betalingsstandsning. Det giver ham adgang til at forsøge at afværge den katastrofe, der ellers i de senere år har ramt flere af de kendte navne på de britiske hovedstrøg.

Men han og fru Tina, der af skattetekniske årsager formelt står som ejer af alt, har selv måttet spytte flere millioner pund i kassen. Og det er langt fra givet, at den redningsplan, han nu må i gang med, vil kaste det håbede resultat af sig og redde hans mange tøjkæder, som glansen for længst er gået af.

Philip Green selv lyder så ukuelig som nogensinde. Efter dramaet, der blev fulgt nøje af de britiske medier, udtalte han til Sky News: »Selv hvis du først scorer i 95. minut, er en sejr stadig en sejr.«

Han afviser, at Arcadia skulle være tæt på et kollaps, og anklager medierne for at gøre folk »jaloux«.

Retail giant Sir Philip Green attacks the media for the public lack of trust in him: "Because you lot make them all... jealous" he told @simonjack #r4today



[This clip contains some strong language]



https://t.co/UKH4CHzppT pic.twitter.com/pRHu8Rt813 — BBC Radio 4 Today (@BBCr4today) June 13, 2019

Men det er svært ikke at stå tilbage med en fornemmelse af deja-vu fra 2016, da boligindretningskæden BHS krakkede få måneder efter, at Philip Green havde solgt kæden for et symbolsk pund til en dubiøs køber. Udover at et gigantisk hul viste sig i BHS’ pensionsordning, blev han i en efterfølgende parlamentsrapport om forløbet kritiseret for at have trukket store summer ud af kæden og udsultet den for investeringer.

»Hvilken type menneske kan tælle sin formue i milliarder, men kender ikke til anstændig adfærd?« tordnede formanden for parlamentets arbejds- og pensionsudvalg, Frank Field.

Også denne gang støder man på anklager om, at Philip Green og hustru har trukket store beløb ud af Arcadia – mest berømt et kæmpeudbytte på 1,2 mia. britiske pund i 2005 – og efterladt endnu et stort pensionshul. Dengang som nu har parret måttet betale et trecifret millionbeløb for at dække pensionshullet.

Dertil kommer anklager om sexchikane, racistiske udtalelser og generel intimidering af medarbejdere, der er kommet frem siden efteråret 2018 trods Philip Greens ihærdige forsøg på at dysse sagen ned. Senest er der i USA rejst sigtelser mod ham for at have berørt en pilatesinstruktør på usømmelig vis.

Listen to excerpts of the phone calls between Sir Philip Green and The Telegraph in which he threatened to “bankrupt” the newspaper if we printed allegations that he had sexually and racially abused his staff here: https://t.co/oLczhAfqXX pic.twitter.com/NG0rH9wKRQ — The Telegraph (@Telegraph) February 8, 2019

Og som det også var tilfældet efter BHS-sagaen, diskuterer parlamentsmedlemmer atter, om Philip Green skal fratages den Sir-titel, han i 2006 fik for sin forbløffende karriere som britisk detailkonge. Han startede som blot 15-årig som lærling hos en skoimportør og har arbejdet sig hele vejen op.

Alt i alt rejser mange nu spørgsmålet, om den efterhånden 67-årige Philip Green er en færdig mand, og om han gør bedst i at holde sig til den lystbåd i Monaco, hvor han p.t. ser ud til at tilbringe det meste af sin tid. Han mødte ikke op i London til de intense møder om Arcadias skæbne, og det er endnu uvist, om han senere i juni vil møde op til de indledende retsmøder i Arizona i den seneste chikanesag.

Andre, der siges at kende Green på nært hold, siger, at den notorisk teknologi-fobiske brite langt fra er færdig med at jonglere med de berømte to Nokia-telefoner og hive handler i land. Én gang wheeler-dealer, altid wheeler-dealer.