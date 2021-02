Mediehus pudser advokater på politiker i sag om sexannoncer: »Mediernes magtfulde mænd skal ikke give mig mundkurv på«

En række store advokathuse er hyret ind for at forsvare Lars Munch, bestyrelsesformand for JP/Politikens Hus, i et hidsigt opgør med et radikalt byrådsmedlem fra Frederiksberg.

David Munis Zepernick, der siden 2018 har siddet i byrådet på Frederiksberg for De Radikale, er stærkt utilfreds med, at JP/Politikens Hus tjener penge på sexannoncer i Ekstra Bladet.

Han arbejder på at få Frederiksberg Kommune til at droppe Nordea som bankforbindelse, fordi banken står for den del af JP/Politikens forretning, der har med sexannoncerne at gøre. Samtidig har han kontaktet den internationale del af SOS Børnebyerne, hvor Lars Munch sidder som formand i Danmark, med spørgsmålet om, hvorvidt de kan have ham som formand, når han samtidig er formand for JP/Politikens Hus.

Men det har Lars Munch ikke taget let på. I første omgang har han fået advokater fra DLA Piper til at henvende sig til fire medlemmer af Frederiksbergs byråd. Han mener, at de er kommet med en række forkerte faktuelle oplysninger, da de fire, der er valgt for De Radikale og SF, foreslog, at kommunen droppede alle bankforbindelser med Nordea.

Smidt ud af Danske Bank af hvidvaskfrygt

Nordea overtog transaktionerne fra Ekstra Bladets forretning med sexannoncer, efter at Danske Bank smed JP/Politikens Hus ud. Efter byrådsmedlemmernes mening understøtter sexannoncerne en branche med stor risiko for hvidvask, menneskehandel og anden kriminalitet.

»JP/Politiken er formentlig den danske virksomhed, der tjener mest på kvindehandel, og det genererer et millionbeløb hvert år. Jeg mener, at det er et kæmpeproblem, at en af Danmarks mest statsstøttede virksomheder tjener på de her handlede kvinders ulykke,« siger David Munis Zepernick om, hvorfor han arbejder for at få JP/Politiken til at stoppe sexannoncerne.

Debatten om JP/Politikens brug af annoncerne er for alvor blusset op, efter at Berlingske sidste år kunne afsløre, at Danske Bank på grund af frygt for hvidvask har bedt JP/Politikens Hus om at finde en anden bankforbindelse til den del af mediehusets forretning, der står for massageannoncerne.

Yderligere diskussion kom der, efter at Politiken selv skrev flere artikler om, at der bag nogle af annoncerne findes kvinder, som har været menneskehandlet. Annoncer for massageklinikker findes i Ekstra Bladet og på siden side6.dk, som mediehuset ejer.

»Jeg havde ikke i min vildeste fantasi forestillet mig, at den hårdeste modstander i kampen imod kvindehandel i Danmark ville blive bestyrelsesformand Lars Munch og den øvrige koncernledelse i JP/Politikens Hus,« siger David Munis Zepernick.

I begyndelsen af januar modtog han endnu et brev fra en advokat i kølvandet på henvendelsen fra DLA Piper. Denne gang kom det fra Kromann Reumert, et af landets største advokatfirmaer.

Her lod en af advokathusets toppartnere forstå, at David Munis Zepernick havde udtalt sig mod injurielovgivningen. Henvendelsen kom, efter at Zepernick havde kontaktet den internationale del af SOS Børnebyerne, hvor Lars Munch er bestyrelsesmedlem.

Udbreder prostitution

Til SOS Børnebyerne skrev Zepernick blandt andet, at Lars Munch aktivt hjælper med til at udbrede ulovlig prostitution og kvindehandel. Han mener også, at Munch passivt ser til, at der foregår hvidvask i de transaktioner, der foregår mellem kvinderne og deres kunder.

Martin Dahl Pedersen, partner i Kromann Reumert og advokat for Lars Munch, siger, at alle har lov at udtale sig, men at Zepernicks kommentarer er over grænsen for, hvad der er lovligt.

»Det er grovheden i udtalelserne, som gør, at vi kontakter ham. Man har lov i en fri demokratisk debat at udtrykke, at man ikke bryder sig om det her. Men når man beskylder Lars Munch og JP/Politikens Hus for bevidst at bedrive rufferi, menneskehandel og hvidvask, overskrider man en grænse. Det handler ikke om at undertrykke debatten, men om at gøre opmærksom på, at den skal foregå inden for lovgivningens rammer,« siger Martin Dahl Pedersen.

Zepernick er dog ikke i tvivl om, at brevet er et forsøg på at stoppe ham.

»Mediernes magtfulde mænd skal ikke forsøge at give mig mundkurv på, hverken i min egenskab af bestyrelsesformand i Fonden Safe and Alive eller som kommunalpolitiker på Frederiksberg,« siger han.

Afviser at droppe sexannoncer – det er lovligt erhverv

Lars Munch vil ikke selv udtale sig specifikt om sagen. Men han understreger – ligesom Stig Ørskov, topchef i JP/Politikens Hus, også sagde til Berlingske i maj sidste år – at sexannoncerne er en lovlig forretning, og at der ingen planer er om at stoppe dem.

Lars Munch, formand for JP/Politikens Hus »Det er et annonceområde, der jævnligt problematiseres i andre medier, og derfor er det helt naturligt, at vi også fra tid til anden diskuterer det i bestyrelsen.«

»Der er tale om et lovligt erhverv og lovlig annoncering. Vi vil ikke bidrage til stigmatisering af de mennesker, der beskæftiger sig lovligt med erhvervet ved at forhindre dem i at annoncere,« siger Lars Munch.

Det har altid været en hemmelighed, hvor meget JP/Politiken tjener på annoncerne, og det tal vil Lars Munch fortsat ikke oplyse. Han siger, at selvom der ikke er planer om at stoppe annoncerne, bliver emnet løbende diskuteret i JP/Politikens bestyrelse.

»Det er et annonceområde, der jævnligt problematiseres i andre medier, og derfor er det helt naturligt, at vi også fra tid til anden diskuterer det i bestyrelsen,« siger Lars Munch.

Hvor meget ved I om baggrunden for de kvinder, som optræder i annoncerne?

»Vi overvåger området tæt, og der er løbende kontrol af indbetalinger. I det omfang, der er ulovligheder hos vores annoncører, uanset kundetype, anser vi det for at være myndighedernes opgave at håndtere det. Vi bistår selvsagt myndighederne med de oplysninger, vi har lov til at udlevere,« siger Lars Munch.

Hvordan sikrer JP/Politikens Hus sig mod medvirken til hvidvask eller andre former for kriminalitet i forbindelse med annoncerne?

»Vi har grundig kontrol i vores annoncemodtagelse og reagerer over for mistanke om ulovligheder eller urent trav, og vi er som sagt altid myndighederne behjælpelige, når de henvender sig,« siger Lars Munch.

Nordea

David Munis Zepernick har ingen planer om at stoppe sin kamp for at få JP/Politikens Hus til at droppe annoncerne.

Et mål er blandt andet at presse Nordea til at smide JP/Politiken Hus ud på samme måde, som Danske Bank tidligere har gjort. Zepernick håber, at Nordea vil træffe den beslutning, hvis den står til at miste Frederiksberg Kommune som kunde. Det vil være et stort tab for Nordea, fordi kommunen med over 100.000 indbyggere er en betydelig forretning for banken. Men endnu er der dog ikke flertal for det på Frederiksberg.

»Det kan ikke være rigtigt, at Frederiksberg Kommune har samlet sin bankforretning i Nordea, som åbenbart har en lavere standard end Danske Bank. Vi mener, at kommunen skal tage konsekvensen og sige nej tak til Nordea og opsige samarbejde,« siger David Munis Zepernick.

Han mener, at JP/Politikens Hus kan fastholde annoncerne, blandt andet fordi kvinderne typisk kommer fra andre lande end Danmark.

»Hvis man koger sagen ind til benet, så sidder der tre af mediebranchens mest magtfulde mænd, Ekstra Bladets Poul Madsen, koncerndirektør Stig Ørskov og koncernbestyrelsesformand Lars Munch, og gør sig meget umage og strækker sig meget langt for at beskytte en lyssky forretning, som baserer sig på tvangsprostitution og kvindehandel. Og ingen tager rigtig notits af det, for det er jo ikke danske kvinder, men bare kvinder og piger fra eksotiske lande som Nigeria og Rumænien,« siger Zepernick.

Nordea ønsker ikke at kommentere konkrete kundeforhold og vil derfor ikke udtale sig om sagen fra Frederiksberg. I et skriftlig svar understreger Bjørn Bøje Jensen, bankdirektør med ansvar for erhvervskunder hos Nordea, at banken undersøger alle kunder grundigt.

»Generelt kan vi sige, at vi altid foretager en risikovurdering af alle kunder, når vi etablerer nye kundeforhold, og det sker i tæt dialog med kunderne. Vi har en omfattende procedure til at beskytte mod enhver form for eksisterende eller potentiel økonomisk kriminalitet. Hvis vi finder bevis for eller har mistanke om økonomisk kriminalitet, eller vi konstaterer, at en kunde beskæftiger sig med ulovlige eller på anden vis uetiske forretningsaktiviteter, går vi i tæt dialog med kunden og er klar til at iværksætte de nødvendige tiltag,« skriver Bjørn Bøje Jensen i en mail.