Medie: Magasin sat til salg – kan koste 1,6 milliarder kroner

Efter længere tids tilløb bliver den danske stormagasinkæde Magasin ifølge britiske The Times nu officielt sat til salg.

Avisen kan berette, at långiverne bag det kriseramte britiske stormagasin Debenhams, som ejer Magasin, har igangsat en separat salgsproces af Magasin, som tidligere er blevet kaldt koncernens kronjuvel.

Magasin blev i 2009 købt af Debenhams for blot 100 millioner kroner på et tidspunkt, hvor det danske stormagasin kæmpede med underskud og gæld og var tæt på at gå konkurs.

Ifølge The Times bliver et salg af Magasin vurderet til at kunne indbringe et sted mellem 1,2 milliarder og 1,6 milliarder kroner. Avisen skriver, at salgsprocessen bliver håndteret af investeringsbanken Lazard.

Kriseramte Debenhams satte senest i august 2018 Magasin til salg for to milliarder kroner.

Debenhams har siden foråret 2019 været under rekonstruktion – tidligere kaldet betalingsstandsning – efter en lang periode med store økonomiske problemer.

Det betød, at Debenhams’ långivere overtog kontrollen med stormagasinkæden og dermed også ejerskabet af danske Magasin.

FAKTA Magasins mange ejere Magasins historie går tilbage til 1868, hvor Theodor Wessel og Emil Vett åbnede en forretning i Aarhus under navnet Emil Vett & Co. I 1871 lejede virksomheden lokaler i det daværende Hotel du Nord på Kongens Nytorv i København, som er den adresse, der i dag huser det største af Magasins stormagasiner i Danmark.

Frem til midten af 1990erne var selskabet bag Magasin kontrolleret af Emil Vetts efterkommere gennem Magasin du Nord Fonden.

Helt frem til 2004 var Vetts oldebarn, baron Ebbe Wedell-Wedellsborg, og dennes søn, baron Ditlev Wedell-Wedellsborg, repræsenteret i selskabets bestyrelse. I november 2004 blev koncernen solgt til et islandsk køberkonsortium, M-Holding, med selskabet Baugur Group i spidsen.

I februar 2009 gik Baugur Group i betalingsstandsning, og M-Holding blev overtaget af investeringsbanken Straumur.

I november 2009 blev Magasin købt af Debenhams for 101 mio. kroner.

Debenhams havde længe kæmpet med enorme udfordringer på det engelske detailmarked, hvor særligt discountbutikker og nethandel har fået bedre og bedre fat i kunderne. Senest søgte selskabet i april om konkursbeskyttelse.

Trods den enorme krise hos den britiske ejer lancerede Magasin så sent som i februar en ambitiøs vækststrategi, der skulle gøre selskabets webbutik kendt i hele Europa. Samtidig gik Magasin med overvejelser om at åbne et ottende stormagasin på den anden side af Øresund.

»Vi vil gerne åbne vores webbutik i hele Europa, og vi begynder med Norge allerede i år,« sagde Lise Bloch Thomsen, kommerciel direktør for Magasin, til Berlingske Business.

Dengang lød det, at Magasin også havde lande som Tyskland, Grønland, Island og Færøerne i kikkerten.

Inden coronakrisen voksede Magasins onlinesalg hurtigt og udgjorde mere end ti pct. af omsætningen på 2,9 milliarder kroner.

Magasin var tvunget til at holde lukket i flere uger som følge af det omfattende udbrud af coronavirus. Det har kostet den danske stormagasinkæde flere hundrede millioner kroner i tabt omsætning.