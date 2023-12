Virksomheder Abonnement

Med ét tweet væltede han en kryptobørs og sin hårdeste rival. Nu er han selv i søgelyset

Changpeng Zhao står bag verdens største kryptobørs, Binance, og var med et enkelt tweet med til at udløse kollapset i rivalen FTX. Han er selv omgærdet af mystik og har været i søgelyset hos flere landes myndigheder. Nu skubber han pludselig på for at regulere kryptomarkedet og vil gerne fremstå som troværdig redningsmand. Men er der mere end en snert af rå opportunisme over »kryptos teflonmand«?