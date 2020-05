Med ét slag blev hun verdens tredjerigeste kvinde: Her er enken efter en af USAs mest dæmoniserede milliardærer

Julia Flesher Koch er født i 1962 og voksede op i provinsbyer i Iowa og Arkansas, USA, hvor forældrene drev en møbelbutik og senere en tøjbutik. Her hjalp hun til ved siden af skolen og fik hurtigt interesse for mode.

Efter en uddannelse på University of Central Arkansas tog hun i 1984 til New York for at opfylde sine modedrømme. Hun var model for couturedesigneren Tracy Mills og blev assistent for modeskaberen Adolfo.

I 1991 mødte hun industrimanden David Koch, med hvem hun blev gift i 1996. Kochs far, Fred C. Koch, grundlagde et olieraffinaderifirma, der blev til Koch Industries, i dag USAs næststørste private virksomhed.

David Koch og broren Charles Koch havde i årtier en juridisk slåskamp med to andre brødre om magten i Koch Industries, der fortsat ledes af Charles Koch.

Brødrene var blandt stifterne af liberale politiske organisationer og tænketanke som Cato Institute og Americans for Prosperity Foundation. David Koch var i 1980 selv kandidat til posten som vicepræsident.

Julia Koch er direktør for velgørenhedsfonden David Koch Foundation. Forbes opgør hendes formue til 45,4 mia. dollar.

Hun har tre børn med David Koch, der døde i august 2019. Blandt parrets boliger var Jacqueline Onassis’ barndomshjem på Park Avenue, en af New Yorks mest mondæne adresser.

Kilder: Koch Industries, David Koch Foundation, New York Times, Bloomberg, Forbes, Politico, Business Insider.