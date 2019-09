Mangemilliardærs kæmpeyacht til salg for 2,2 mia. kr.

Den er stor: 414 fod eller 126 meter lang. Den er også velkendt, for den har gentagne gange gæstet Langelinie i København. Og så er den dyr: 2,2 milliarder kroner.

Men hvis man lægger beløbet på bordet, bliver man til gengæld ejer af Microsoft-medstifter og mangemilliardær Paul Allens berømte yacht, »Octopus«. Den er nu sat til salg, efter at Paul Allen 15. oktober sidste år døde af kræft, 65 år gammel. Han var da god for en formue på 20,3 milliarder dollars.

Mick Jagger har spillet musik ind på »Octopus«

Det var om bord på »Octopus«, at Paul Allen holdt fest med bandet U2 og Mick Jagger og sejlede til destinationer fra Venedig til Shanghai. Der er nemlig det meste om bord:

Svømmebassin, strandbar, træningsrum, spa, sauna, 26 sengepladser, stor biograf, basketballbane, to helikopterlandingspladser, en undervandsbåd med plads til ti mennesker samt et helt musikstudio, som blandt andre Mick Jagger og Dave Steward har brugt til at indspille sange. Der er plads til et personale på 63 mand.

Det er mægleren Fraser, der står for salget af »Octopus«, som i øvrigt er designet af nordmanden Espen Øino og er bygget i 2003 på det tyske skibsværft Lürssen. Den er dog netop blevet sat i stand gennem otte måneder. Fraser gør opmærksom på, at yachten ikke kan købes af amerikanske statsborgere i amerikanske farvande.

At der er tale om et betragteligt skib, ses tydeligt, når man får træerne langs Langelinie med i billedet. Arkivfoto: Mikkel Møller Jørgensen, Ritzau Scanpix

Som i et rumskib

»Da jeg første gang stod på broen, følte jeg, at jeg var i et rumskib,« skriver Paul Allen i sine memoirer, som udkom i 2011 og endte på New York Times' bestsellerliste.

Paul Allen, som blev født i 1953, grundlagde sammen med barndomsvennen Bill Gates Microsoft i 1975, overbevist om computerens fremtid på ethvert skrivebord.

Det oprindelige navn, Micro-Soft, var Paul Allens ide. På en snevejrsdag i december 1974 overbeviste forsidehistorien på bladet Popular Electronics den 21-årige Allen om, at computere var fremtiden. Han spurtede hen til bedstevennen med ideen, og det var ham, som i 1980 lynopkøbte det styresystem, som Microsoft ikke selv havde klar men havde lovet at levere til IBM, og som snart efter under navnet DOS blev rullet ud på hele IBMs store PC-palette og dermed skabte de to stifteres milliardformue.

Der er to helikopterlandingspladser på yachten, som også rummer bl.a. et musikstudie, hvor Mick Jagger har indspillet sange. Arkivfoto: Mikkel Møller Jørgensen, Ritzau Scanpix

Donerede store summer af sin formue væk

Det tog dog lidt tid at blive rig. I 1979 købte Bill Gates en ny Porsche i Albuquerque i New Mexico. Han fik efter sigende tre fartbøder, da han kørte den tilbage til Seattle i nordvest, hvor Microsoft har hovedsæde. Gates endte med at blive arresteret, og Paul Allen måtte betale kaution for at få ham fri.

Paul Allen forlod Microsoft otte år efter grundlæggelsen. Han var meget sportsinteresseret og ejede både et basketball- og et fodboldhold.

Han valgte tidligt at donere store summer af sin formue væk. Han nåede således at give over to milliarder dollars til især forskning i sygdomme.