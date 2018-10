Magasin er til salg: Nu taber kæden pusten for andet år i træk

Overalt i de vestlige lande er stormagasiner i krise, og kæder som engelske House of Fraser og amerikanske Sears lukker butikker på stribe, mens danske Illum har kørt med underskud i seks år.

Den eneste undtagelse fra stormagasinernes deroute er danske Magasin, der de seneste ti år er blomstret og vokset massivt. Men nu har den danske kæde, der har syv stormagasiner i Danmark, også tabt pusten, og for andet år i træk står omsætningen i stampe.

Det viser nøgletal, som kæden i dag offentliggør for det forskudte regnskabsår 2017/2018.

Her lyder omsætningen på 2.821 mio. kr. mod 2.822 mio. kr. året før, mens driftsresultatet er faldet med fire pct. og endt på 165 mio. kr.

»Vi oplever en stilstand i omsætningen, og det er der flere årsager til. Men jeg er godt tilfreds med, at vi holder en stabil omsætning i en tid, hvor markedet er under pres, og der er en hård konkurrence i dansk detailhandel,« siger Magasins økonomidirektør Peter Fabricius.

Han oplever, at selv om vi er midt i et økonomisk opsving, og forbrugerne har flere penge mellem hænderne, bruger kunderne pengene anderledes, mens både den danske og udenlandske nethandel også vil have fat i de danske mode- og skønhedskunder.

»Vi kan godt mærke, at særligt den måde, som kvinder prioriterer deres økonomi på har ændret sig. De bruger måske flere penge på husleje eller en personlig træner. Samtidig er der kommet flere spillere inden for nethandel på banen. De udgør stadig en lille del af markedet, men der skal ikke ret meget til i et marked, der i forvejen er presset, før man kan mærke det,« siger han.

Årets omsætning er desuden belastet af ombygninger i butikken på Kongens Nytorv, som alene står for mere end halvdelen af selskabets samlede omsætning. Stuetagen samt kælderen med Mad og Vin er blevet renoveret, mens Cofoco-restauranten på toppen er lukket.

Kriseramte ejere vil sælge Magasin

Også Magasins ejer, engelske Debenhams, der ejer flere hundrede stormagasiner i en lang række lande, er ligesom dens konkurrenter i dyb krise. En krise som de ifølge engelske medier torsdag kommer med en plan for, hvordan de vil komme ud af, og som eventuelt kan medføre et salg af Magasin.

Selskabet har netop offentliggjort regnskab, som er det dårligste i selskabets 240 års levetid, og hvor underskuddet før skat lyder på svimlende 4,2 mia. kr.

Selv om Magasin nu for andet år står i stampe, kan Debenhams ende med at score en stor gevinst, hvis de sælger.

I 2009 kæmpede Magasin med underskud og gæld og var tæt på at gå konkurs, så englænderne købte stormagasinet for blot 100 millioner kr., mens Debenhams ifølge The Guardian vurderer, at Magasin vil kunne indbringe 1,7 til 2,1 milliarder kr. ved et salg nu.

Det er endnu uvist, hvem de nye ejere bliver, og om Debemhams kan undgå et salg af Magasin, men ifølge The Guardian er den stenrige canadiske Weston-familie, der i forvejen ejer det kendte britiske stormagasin Selfridges, i spil til at blive ny ejer

I spidsen for familien står 77-årige Galen Weston, der er Canadas næstrigeste person med en formue på lige knap 60 milliarder kroner. Hans kone hedder Hillary og de har sammen to børn.

Peter Fabricius mener ikke, at regnskabstallene vil påvirke et eventuelt salg

»Jeg ved ikke, hvordan Debenhams griber processen an, men hvis det havde været nogle dårlige tal, havde det nok være skadeligt, og hvis det havde været nogle gode tal, havde det været gavnligt, men vores resultat er ganske fint, synes jeg,« siger økonomidirektøren, der ikke vil kommentere salget yderligere.

Unge kunder og nethandel har givet vækst

Når Magasin trods de seneste to års stilstand er vokset, mens de fleste andre stormagasiner er i krise, skyldes det ifølge økonomidirektøren, at kæden har haft et stærkt fokus på dens målgruppe.

»Vi bliver ved med at prøve at have nyheder i markedet og i år har vi lanceret 75 nye mærker og har mærker, som kun vi har, og det gør os relevante for den målgruppe, der vil mode og skønhed. Jeg tror i høj grad på, at det er udvalget af varer, der har drevet vores vækst,« siger han.

Mens Illum, der har haft store underskud, har satset på dyre og eksklusive mærker som Prada, Valentino og Saint Laurant, har Magasin lagt sig i et lavere prisniveau og har særligt ramt de unge. Således er 54 pct. af kædens kunder under 35 år.

»Vi er kundemæssigt et af de yngste stormagasiner i verden. Men vi har også gjort meget med sociale medier. Vi er superstærke på Instagram og kører vores egen Youtube-kanal med mange views og har bloggere tilknyttet,« siger Peter Fabricius.

Samtidig gik Magasin tidligt i gang med online-handel, og den er vokset kraftigt de seneste år, og i regnskabsåret 2017/18 er den vokset med 45 pct.

»Omsætningen fra Magasin.dk udgør en væsentlig post på størrelse med den fjerdestørste butik, vi har. Og min forventning er, at vores nethandel vil stige i fremtiden og udgøre en stadig større andel af vores handel,« siger økonomidirektøren og peger på, at de fysiske butikker stadig er vigtige for kæden.

»Vi forsøger at omstille vores butikker til at være mere retail entertaiment med flere cafeer og steder, hvor det er behageligt at være, så det ikke kun drejer sig om at pushe salg. Samtidig er der nogle meget store synergier med vores online. Vi kan se, at der er en tydelig sammenhæng mellem, hvor vi har fysiske butikker, og hvor mange der søger,« siger han.

Vil åbne en Magasin i trekantsområdet

Økonomidirektøren kan ikke sige noget om forventningen til næste år. Det afhænger af, hvordan de store handelsmåneder december og januar forløber. Men han satser på vækst.

»Retail er under pres, men vi har åbnet en butik i Aalborg, og det skulle alt andet lige gerne betyde, at vi får nogle ekstra kunder. Det er startet rigtig flot, og en fjerdedel af Aalborg har allerede været i butikken,« siger han.

Og han ser et potentiale for flere stormagasiner i Danmark.

»Vi mener, at der er plads til en Magasin i trekantsområdet. Præcis hvor har vi ikke besluttet os for endnu, men vi kan se, at i Vejle, Fredericia og Kolding er der ganske mange relevante kunder,« siger han.

Samtidig lancerer Magasin en webshop i Sverige i foråret og senere Norge.

»København er et shoppingmekka for mange skandinaviske turister allerede, og der er ganske mange svenske forbrugere, som kommer til København og går i Magasin på Kongens Nytorv, og nordmændene kommer også i vores butik i Aarhus, så vi bliver skandinaviske nu,« siger han.