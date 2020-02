Mærsk tvunget til at lægge løn frem: Så meget tjener topchef Søren Skou

A.P. Møller - Mærsk, der netop har fremlagt årsregnskab, har også offentliggjort administrerende direktør Søren Skous løn.

38 mio. kr. fik topchefen i samlet løn og bonus i 2019, hvoraf 20 mio. kr. er grundløn. Det fremgår af en ny lønrapport, som selskabet netop har offentliggjort i forbindelse med regnskabet.

Det er første gang nogensinde, at A.P. Møller - Mærsk lægger topchefens løn frem for offentligheden. Det er selskabet forpligtet til, efter at et nyt lovkrav fra EU trådte i kraft sidste år. Det tvinger alle børsnoterede selskaber til at offentliggøre en lønrapport med ledelsens lønninger og bonusser.

Til dagens pressemøde blev Søren Skou spurgt, om han er lønnen værd, hvortil han svarede:

»Det er et højt beløb. Det er bestyrelsen, som beslutter min løn, og det gør de under hensyntagen til, hvad andre sammenlignelige virksomheder betaler deres direktører. Jeg er til eksamen hvert eneste kvartal, og aktionærer beslutter, om jeg er min løn værd,« sagde han.

Lundbeck-topchef er bedst lønnet

Søren Skou er dermed den fjerdebedst lønnede topchef i eliteindekset, C25. Topchefen med den højeste løn er medicinalgiganten Lundbecks topchef, Deborah Dunsire, der sidste år fik en årsløn på 57 mio. kr.

Nummer to er den anden danske medicinalgigant Novo Nordisks topchef, Lars Fruergaard Jørgensen, der har lønpakke på 55 mio. kr., mens Carlsbergs topchef, Cees 't Hart, med en løn på 50 mio. kr. er den tredjebedst lønnede topchef.

Dansk Aktionærforening og pensionskasserne ATP og MP Pension har tidligere opfordret A.P. Møller - Mærsk til at lægge de præcise tal for ledelsens lønninger frem, men det har selskabet tidligere ikke imødekommet og har i stedet nøjedes med at fremlægge den samlede løn for direktionen.

I A.P. Møller - Mærsks lønrapport kan man også læse, at Carolina Happe, der i november stoppede som finansdirektør efter blot 11 måneder, har fået 20 mio. kr. i 2019, mens driftsdirektør Morten Engelstoft har fået 20 mio. kr., og Vincent Clerc, der er kommerciel direktør, har fået 17 mio. kr. i løn.

De seneste år har der været stor fokus på danske topchefers lønninger og bonusordninger. Debatten tog for alvor fart, da det sidste forår kom frem, at Nets-ledelsen kan score op mod syv milliarder i et usædvanligt aktieprogram. Det mødte kraftig kritik fra politikere og det øvrige erhvervsliv.

Senest har SF foreslået at lægge et loft over topchefers lønninger, der vil betyde, at en topchef som udgangspunkt maksimalt skal kunne tjene 20 gange mere end den lavestlønnede i samme virksomhed.