»Løver« investerer 1,2 millioner i frække overraskelser

Et nyskabende koncept med sexlegetøj på abonnement fangede straks de to nye løver Mia Wagner og Jan Lehrmanns interesse. De investerede 600.000 kroner hver og fik begge en ejerandel på 12,5 procent.

Det skete i det populære DR-program »Løvens Hule,« hvor de fik ideen præsenteret af firmaets stifter og adm. direktør, Kristoffer Hjerrild.

»Det første jeg kigger efter, når jeg investerer i en iværksætter, det er personen bag. Hvis de ikke har ild i øjnene, er de oftest ikke værd at satse på,« siger Mia Wagner, direktør i Freeway-koncernen og investor.

»Det var kombinationen af hans forretningsmodel og hans vision om at skabe noget mere intimitet i de danske hjem, der solgte konceptet til mig,« siger Jan Lehrmann, serieiværksætter og investor.

Kristoffer Hjerrild har i dag arbejdet med online-sexshops i syv år. Men det var først i slutningen af 2017, at han fik ideen til at sælge de frække overraskelser på abonnement.

Virksomheden hedder L’Amourbox. Konceptet består i, at kunder kan tegne abonnement, hvorefter de hver anden måned vil modtage en boks med sexlegetøj inden for et bestemt tema.

»Hvis man er lidt nysgerrig og gerne vil prøve noget nyt, kan det som forbruger være lidt overvældende at gå ind på en almindelig sexshop, hvor der eksempelvis er tusindvis af vibratorer, som alle sammen har fem stjerner – det kan være svært at navigere i som forbruger,« siger Kristoffer Hjerrild, stifter og adm. direktør.

Hjælp til at skalere forretningen

Kristoffer har fra sin erfaring med online-sexshops god viden om, hvorvidt det er dildoer, creme eller plyshåndjern, de forskellige kundesegmenter vil have.

Men han har brug for de garvede løvers erfaring til for alvor at skalere sin forretning op til noget stort.

Jan Lehrmann »Oplevelsesøkonomien er i markant fremgang – og det her handler jo om at hjælpe folk med at skabe oplevelser sammen med deres partner.«

»Jeg tror, Mia og jeg kan bidrage med nogle greb inden for det forretningsmæssige – og måske også inden for selve forretningsmodellen i forhold til, hvordan man hverver nye abonnenter,« siger Jan Lehrmann.

Det er Mia Wagner enig i, men hun mener bestemt ikke, man skal underkende den forretning, som Kristoffer Hjerrild allerede har skabt.

»Kristoffer har god erfaring med webudvikling, men vi har erfaring med at udbygge en abonnementsforretning, hvilket er det, virksomheden har brug for på det her stadie,« siger Mia Wagner.

»Jeg har rigtig godt styr på produkterne og konceptet, men ud over kapital kan de to løver hjælpe med noget struktur og et mere langsigtet økonomisk overblik,« siger Kristoffer Hjerrild. Fold sammen Læs mere Læs mere

»Oplevelsesøkonomien i markant fremgang«

Lignende forretningskoncepter inden for skønhed, kæledyr og lignende er i fremgang. Derfor tror Jan Lehrmann, at et koncept som overraskelsespakker fra L’Amourbox går en lys fremtid i møde.

»Oplevelsesøkonomien er i markant fremgang – og det her handler jo om at hjælpe folk med at skabe oplevelser sammen med deres partner. Samtidig er der ikke geografiske begrænsninger for koncepter som det her – derfor er potentialet i den grad til at få øje på.« siger Jan Lehrmann.

Ud over deres evner inden for markedsføring og branding er de to løvers kapital også nødvendig i den kommende skalering af virksomheden, hvor det svenske og norske marked er først på dagsordenen.

»Det koster rigtig mange penge at vækste et abonnementskoncept, som regel er det ikke før anden levering, at man begynder at tjene på det, så hvis man får en masse nye kunder samtidig, kræver det, at man har noget kapital bag sig,« siger Kristoffer Hjerrild.