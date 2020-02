»Løvens Hule«-investering ender i vild fusion: Lehrmann og Buch bygger bro mellem to konkurrenter

Da virksomheden Citatplakat torsdag aften medvirkede i TV-programmet »Løvens Hule«, var der mange ligheder med en deltager i sidste sæson.

Så mange, at de to virksomheder er hinandens største konkurrenter.

Citatplakat og konkurrenten Dialægt, der sidste år fik en investering fra Jan Lehrmann og Jesper Buch, laver nemlig begge plakater med sjove citater, figurer osv.

Det var de to stiftere af Citatplakat, Kasper Laursen og Oliver Hansen, naturligvis klar over. Derfor var deres udgangspunkt også at lande en investering blandt de tre øvrige »løver« i programmet, som er Jacob Risgaard, Mia Wagner og Christian Arnstedt.

Men sådan skulle det ikke gå.

For Lehrmann og Buch endte med at byde sammenlagt 1,2 mio. kr. for 20 pct. af virksomheden – med den præmis, at man ville arbejde på en fusion med Dialægt.

Nikolaj Lykke Viborg, medstifter af Dialægt »Vi sad i flere timer i den udendørs jacuzzi med en kasse øl og noget vin, og så blev vi enige om, at det kunne blive vildt godt.«

Det takkede de to stiftere ja tak til, og i dag er de ét samlet selskab. Det er første gang, at deltagere i »Løvens Hule« ender med at fusionere. Samtidig er sekvensen med Citatplakat den længste for en enkelt virksomhed i de fem sæsoner, »Løvens Hule« har kørt i Danmark, med hele 22 minutters fokus.

Her er, hvordan det gik til.

En sommerhustur med jacuzzi

Da konkurrenterne i Dialægt blev ringet op første gang og præsenteret for ideen, var de meget afvisende. Det fortæller medstifter af Dialægt, Nikolaj Lykke Viborg:

»Vi var dog klar på at mødes med dem og snakke om det. Vi mødtes derfor hos Jesper Buch, hvor det gik op for os, hvor meget vi lignede hinanden i forhold til, hvor lang tid vi har været i gang, omsætning og ambitioner. Og så svingede vi bare godt sammen,« siger han til Berlingske.

Et par uger senere tog de to hold af medstiftere sammen med de to investorer i Jan Lehrmanns sommerhus over et par dage for at snakke det hele igennem.

»Vi sad i flere timer i den udendørs jacuzzi med en kasse øl og noget vin, og så blev vi enige om, at det kunne blive vildt godt,« siger Nikolaj Lykke Viborg.

Det bakkes op af Kasper Laursen, som var den ene halvdel af Citatplakat:

»Vi synes, at det var en super god beslutning. Vi havde jo egentlig afskrevet de to investorer netop på grund af Dialægt, men der var god kemi, og der var så mange ting, der gav mening.«

Næstved og Aarhus

I dag er virksomhederne slået sammen. Begge hjemmesider findes stadig, mens Dialægt holder til i Aarhus, og Citatplakat, hvor produktionen er, ligger i Næstved.

»Dialægt-hjemmesiden forbliver, da det er et skarpt koncept, og så bliver Citatplakat den lidt mere bredt favnende del. Vi står for bl.a. det kreative, branding og hjemmeside, mens de i Næstved har produktionen,« siger Nikolaj Lykke Viborg.

Han tilføjer samtidig, at den store plan med fusionen er at sælge virksomheden på et tidspunkt, som det også drøftes i TV-programmet.

»Vi skulle selvfølgelig lige finde ud af, hvordan vi skal gribe hinanden an og lære hinanden at kende, men det har været rigtigt hyggeligt,« siger Kasper Laursen.

De beskriver begge, hvordan de to virksomheder passede virkeligt godt sammen. Faktisk havde Citatplakat tidligere forsøgt at tale opkøb eller salg med Dialægt uden held. Men det endte med at blive til en fusion for de to plakatfirmaer.

Tilsammen når de to selskaber en årlig omsætning på et tocifret millionbeløb.