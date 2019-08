Legetøjsgigant køber småbørnenes bedste ven for 27 milliarder

Amerikanske Hasbro, der er en af verdens største legetøjsproducenter, har købt Entertainment One, som blandt andet står bag børne-TV-serien Gurli Gris.

Købet af den glade gris løber op i ikke mindre end 3,3 milliarder britiske pund, hvilket svarer til lidt over 27 milliarder danske kroner.

Ifølge Hasbro selv er den noget høje kilopris på en gris det hele værd, idet Entertainment One besidder kvaliteter, som appellerer godt til de mindste børn. Heriblandt at Gurli Gris er en TV-serie – et format som legetøjsproducenter de senere år er begyndt at satse mere på i takt med, at salget af fysisk legetøj er faldet støt.

Pund i lav kurs

Handlen kommer i kølvandet på, at Boris Johnsons tiltrædelse som britisk premierminister har sendt det britisk bund på rutsjetur. En pund er i dag blot 1,22 dollars værd, hvilket er et af de laveste niveauer i mange år.

Handlen er også kun en af flere store handler, hvor udenlandske aktører har opkøbt virksomheder børsnoteret i Storbritannien. Blandt andet blev Just Eat købt af hollandske Takeaway.com for 5 milliarder pund, mens den største britiske bryggeri- og pubkæde Greene King blev opkøbt for 4,6 milliarder af Li Ka-shing fra Hongkong.

Hasbro er blandt andet kendt for brætspillet Matador og modellervoks-mærket Play-Doh, men købet af Entertainment One markerer et ryk mod en mere digital fremtid.

Skal godkendes i Canada

Selvom Entertainment One er børsnoteret i Storbritannien, er det et canadisk firma med base i Toronto, og det betyder, at handlen skal godkendes af højesteretten i den canadiske delstat Ontario.

Handlen skal desuden godkendes af Entertainment One’s aktionærer.

Hasbro har meldt ud, at såfremt handlen går igennem, regner virksomheden med at spare 130 millioner dollar årligt som følge af købet af Entertainment one.