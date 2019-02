Lauritz.com-ejer sætter alt på et bræt: Vil bruge vinslot til at redde gældsplaget auktionshus

Auktionshuset Lauritz.com kæmper for at holde sig oven vande og har længe bakset med et gigantisk obligationslån på omkring 230 millioner kroner, som tynger selskabet voldsomt. Det store lån står til at skulle indfries i juni.

I et forsøg på at slippe ud af klemmen har auktionshuset nu stillet obligationshaverne et forslag, der indebærer, at de må tage en kæmpe nedskrivning på deres tilgodehavende.

Auktionshuset, med ejer Bengt Sundstrøm i spidsen, har stillet obligationshaverne en form for ultimatum, der medfører, at de må vinke farvel til hele 86 millioner kroner, hvilket vil reducere Lauritz.coms obligationsgæld fra 232 millioner kroner til 146 millioner kroner. Samtidig kræver Bengt Sundstrøm at få langt bedre lånevilkår stillet i udsigt på den tilbageværende del af lånet.

Auktionshuset betaler i dag omkring 7,5 procent i rente, men kræver nu en ordning, hvor størstedelen af lånet bliver afdraget med en rente på fire procent, mens den resterende del af lånet - 70 millioner svenske kroner - bliver låst til en rente på 7,5 procent.

Forslaget fra Bengt Sundstrøm vil reducere auktionshusets årlige renteomkostninger med næsten ti millioner kroner, hvilket er mere end en halvering i forhold til det, som Lauritz.com betaler i dag.

Auktionshuset får afgjort sin skæbne den 25. februar, hvor obligationsejerne skal stemme om det finansielle redningsforslag. Det betyder, at auktionshuset nu skubber offentliggørelsen af sin årsrapport, til efter afstemingen har fundet sted.

I en børsmeddelelse oplyser auktionshuset, at planen har opbakning fra omkring 48 procent af obligationshaverne. Hvis Bengt Sundstrøms forslag skal gå hjem, kræver det, at 66 procent af obligationshaverne stemmer for.

Bengt Sundstrøm mener, at der er gode chancer for, at hans plan vil blive accepteret.

»Jeg er meget optimistisk angående fremtiden for Lauritz.com,« siger han i en børsmeddelelse.

I et forsøg på et lokke obligationsejerne til fadet har Bengt Sundstrøm kastet sit franske vinslot ind i ligningen som sikkerhed.

Bengt Sundstrøms franske vinslot, Chateau Vignelaure. Foto: Pressebillede fra Chateau Vignelaures hjemmeside. Fold sammen Læs mere Læs mere

Bengt Sundstrøm har både til et svensk boligmagasin og Dagbladet Børsen fortalt, at både Brad Pitt og Julio Iglesias viste interesse for vinslottet. Bengt Sundstrøm forklarer i et næsten seks år gammelt interview med Dagbladet Børsen, at Brad Pitt sammen med sin daværende kæreste Angelina Jolie i stedet købte et andet og større vinslot under en times kørsel fra Lauritz-ejerens vingård.

Bengt Sundstrøms vinslot i Provence har længe kørt med røde tal på bundlinjen og bliver holdt kørende, fordi Lauritz.com-ejeren via sit holdingselskab Blixtz Holding A/S ifølge regnskaberne har ydet et lån på 95 millioner kroner til det ejendomsselskab, hvor selskabet bag vinslottet er placeret.

Dermed spiller slottet en helt central rolle i Lauritz.com-ejerens økonomi. Det franske vinslot havde i regnskabsåret 2017 en negativ egenkapital på 8,6 millioner kroner.

En stor gældsklemme

Den store obligationsgæld i Lauritz.com har længe været en meget tung klods om selskabets ben. Hvis forslaget fra Bengt Sundstrøm går igennem, vil Lauritz.com få ro om sin finansielle situation helt frem til slutningen af 2024.

Bengt Sundstrøm har tidligere over for Berlingske beskrevet det som sin vigtigste opgave at få styr på auktionshusets gældsklemme.

FAKTA Lauritz.coms historie kort Lauritz.coms rødder går tilbage til det traditionsrige Lauritz Christensen Auktioner, som Bengt Sundstrøm købte ved årtusindskiftet. Målet har været at få Lauritz.com udbredt til hele verden med IKEA som forbillede. Lauritz.com gik på børsen i juni 2016 for at skaffe ny kapital. De senere år har Lauritz.com måttet se kerneforretningen skrumpe, hvilket har betydet, at selskabets børsværdi er blevet kraftigt udhulet. FOLD UD

Ejerens kamp blev i efteråret ekstra kompliceret, da Lauritz.com måtte sande, at selskabet ikke kunne nå sine finansielle mål for 2018 og opgav håbet om at få op mod 35 millioner kroner i kassen. Selskabet måtte opgive det gyldne mål for året og barberede sin forvetninger til 2018 kraftigt ned, så auktionshuset nu regner med et overskud før skat på mellem 15 og 20 millioner kroner.

Lauritz.com har i mange år været en væksthistorie, men de senere år er selskabet blevet stadig mere tynget af gæld. Det blev umiddelbart løst, da selskabet kom på børsen i 2016 og hentede et trecifret millionbeløb i ny kapital. Siden da er selskabets markedsværdi styrtdykket i takt med, at salget er faldet kraftigt.

Berlingske har løbende afdækket en særlig model, hvor auktionshuset har pustet omsætningen i vejret med tvivlsomme låneaftaler og konkurser hos selskabets partnere, der driver auktionshus i Lauritz.com-navnet.

Lauritz.coms aktiekurs er lige nu på 80 svenske ører pr. aktie. Da selskabet kom på markedet, kostede en aktie i auktionshuset 15 svenske kroner.