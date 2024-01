Virksomheder Abonnement

Lars fanget i gældsgyser med løntræk på 99 procent: »Et voldsomt overgreb«

Danskere med gæld til det offentlige har fået sat tommelskruerne på. De skal – som Lars – tvinges til at afdrage mere via træk i lønnen. For Lars er beløbet så mærkbart, at han overvejer at bede om en opsigelse, fordi han mener, at han vil være bedre stillet på offentlig forsørgelse.