Lakridskongen Johan Bülow fjerner fornavnet og gør klar til globalt væksteventyr

Johan Bülow er én af Danmarks mest kendte iværksættere det seneste årti, og har om nogen været med til at rykke hele opfattelsen af, hvad lakrids også kan være.

Som led i en forkromet relancering og global vækststrategi skifter den bornholmske lakridsmager nu navn fra Lakrids by Johan Bülow til det mere simple Lakrids by Bülow og fjerner dermed Johan fra det kendte varemærke.

Navneskiftet er blot et af flere mindre geværgreb, der skal finindstille den danske lakridsvirksomhed i bestræbelserne på international vækst.

»Det er et produkt, der er meget kendt i Danmark, som vi nu udvikler til det internationale marked,« forklarer den 34-årige lakridsiværksætter.

Udover den mindre ændring af navnet har virksomheden udviklet et nyt logo, nye smage og ikke mindst et nyt design af den dåse, som Johan Bülow har solgt sin lakrids i fra dag 1, og som siden hen er blevet kopieret af et hav af konkurrenter.

Navnet er nyt, logoet er nyt og plastikdåserne har fået et nyt design, så de ikke i lige så høj grad kan kopieres som tidligere.

»Den gamle dåse stammer fra, at jeg havde en tom hårvoksdåse stående på toilettet, som jeg syntes var fin. Vi besluttede os for at hælde lakridser i den med det udgangspunkt, at det er lakrids, som man kan have stående og tage låget af og på. Det var det her med at spise mindre, men spise bedre,« forklarer han.

»Det var i virkeligheden meget amatøragtigt det, vi lavede dengang. Men på trods af det er det blevet meget kendt herhjemme,« siger han.

Den oprindelige dåse var en standarddåse og kunne derfor benyttes af alle andre. Han vurderer selv, at han er stødt på op mod 50 slik- og lakridsprodukter, der ligner ret meget det, som han fandt på for 11 år siden i et køkken i Svaneke på Bornholm.

Nu har han designet sig egen dåse. Med særlige mål, indgravering af logo, mere bløde former og 100 procent genbrugt plast er dåsen patenteret.

»Umiddelbart kan vi nu være ret alene med den emballage. Det er kæmpestort, når man har været så kopieret, som vi har,« siger han.

FAKTA Tidslinje 2007 Johan Bülow solgte sin første lakrids 7. juli fra hans første butik i Svaneke på Bornholm

2009 Johan skabte sin første Chocolate coated Lakrids

2013 Ny fabrik i Hvidovre hvor virksomheden stadig holder til i dag. Overtog enfrabrik, der tidligere havde lavet Kavli Kulør.

2014 Johan Bülow blev kåret som årets leder i en alder af 30 år som den yngste hidtil

2015 Startede i Tyskland og har nu 25 ansatte, seks butikker og er i 500 delikatessebutikker

2016 Svenske Valedo Partners overtog i juli 2016 aktiemajoriteten. Overtog 30. juni 2016 markederne i Norden selv

2017 Johan Bülow forlader stillingen som adm. direktør og bliver kreativ direktør

2018 Åbner den første butik udenfor Europa (Dubai) og får distributøraftaler på plads i USA, Canada, Italien, Frankrig, Island.

2018 bliver ligeledes første år hvor mere end 50% af omsætninger bliver skabt udenfor Danmark

2019 Rebranding og ekspansion. FOLD UD

Den bornholmske iværksætter har brugt det seneste halvandet år på minutiøst at gennemgå alle detaljer i denne rebranding af virksomheden. Som han selv fortæller, foregik alt lidt mere tilfældigt, da han stiftede virksomheden. Logoet blev mere eller mindre tegnet på bagsiden af en serviet, og han har længe ville ændre navn, så det er nemmere at læse. Også for folk i udlandet.

»Det er nok det mest grundige arbejde, vi har lavet som virksomhed, siden vi lavede den første opskrift for 11 år siden.«

Lakrids By Bülow har i dag 25 butikker verden over, herunder i Danmark, Sverige, Norge, Finland, Tyskland og Dubai, og sælger desuden lakrids online til hele verden.

Ambitionerne er store. Johan Bülow vil ud på butikshylderne i det meste af verden med sin luksuslakrids.

Den rejse fik ekstra rygvind for to og et halvt år siden, da den svenske kapitalfond Valedo Partners købte 75 pct. af virksomheden af Johan Bülow for i omegnen af 470 mio. kr.

I indeværende regnskabsår har Lakrids By Bülow passeret en milepæl ved, at halvdelen af omsætningen nu kommer fra udlandet. Den andel skal vokse i en grad, så i 2020 skal 75 pct. af forretningen været funderet i udlandet.