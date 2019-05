Lagkagehuset vokser massivt i Danmark og runder milliardmilepæl

Der er godt gang i salget af Lagkagehusets tebirkes, frøsnappere og spandauere både i Danmark og i udlandet.

Så godt, at kædens omsætning har rundet den gyldne milliardmilepæl i 2018.

Det fremgår af et dugfrisk regnskab.

»2018 har været et vildt år for os. Vi er vokset med 20 pct. i 2018 og gennemsnitligt 15 pct. de seneste fem år, så vi er meget tilfredse,« siger selskabets adm. direktør Jesper Friis.

Væksten kommer bl.a. fra åbningen af 13 nye butikker i Danmark og fem nye butikker i England, så porteføljen nu i alt består af 107 butikker.

Også i de eksisterende butikker har Lagkagehuset haft vækst. Hvor stor væksten her har været, vil direktøren ikke ud med.

Butiksdød og bagerboom

Lagkagehuset er historien om Jyllands største bager og Sjællands største bager, som i 2008 slog sig sammen under navnet Lagkagehuset. Steen Skallebæk var bagermester fra den jyske del af Danmark og Ole Kristoffersen fra Sjælland.

Siden er det gået stærkt for kæden, som i 2017 blev købt af den nordiske kapitalfond Nordic Capital, der ejer majoriteten, mens den amerikanske kapitalfond L Catterton ejer de resterende 20 pct.

Selvom mere end hver tiende butik i Danmark de seneste ti år er lukket, og den fysiske detailhandel er under hårdt pres fra både internethandel og en hård intern kamp om priserne, er bagerbutiksdøden de seneste år vendt, og antallet af bagerbutikker er steget fra 796 i 2014 til 880 butikker i 2018, viser tal fra brancheorganisation Bager- og konditormestre i Danmark (BKD).

Det skyldes særligt Lagkagehuset, samt konkurrenterne Emmerys, Van Hauens, Meyers og Holms Bageris ekspansion.

I København har brødfeberen for alvor ramt, og hovedstaden har det seneste år fået en række nye bagerbutikker som Lille Bakery på Refshaleøen, Juno The bakery på Østerbro og Hart Bageri på Frederiksberg, der har udviklet sit bagværk på Noma. Særligt gourmet-bagerierne er hurtigt blevet så populære, at der ofte er kø ud på gaden for at købe brødet.

Det er særligt det danske marked, der har bidraget til Lagkagehusets vækst. Hvor kæden i 2017 havde en omsætning på 781 mio. kr. på det danske marked, steg den til 880,7 mio. kr. i 2018.

Vækst koster på indtjening

Mens omsætningen i 2018 har været på himmelfart, har selskabet haft et driftsresultat (EBITDA) på 22 mio. kr.

På bundlinjen er der et stort underskud på 181,9 mio. kr. Det skyldes dog primært store afskrivninger på goodwill i kølvandet på ejerskiftet samt store investeringer.

»Så det er ikke et likviditetsmæssigt underskud. Vi er meget tilfredse med alt det, vi har nået i år,« siger Jesper Friis.

Ifølge direktøren tjener Lagkagehuset gode penge i Danmark. I England, hvor kæden gik ind i 2017 og nu har 11 butikker, lavede selskabet ikke overskud i 2018. Men tallene i England er nu sorte, og man forventer et positivt resultat i 2019

I begyndelsen af 2019 indtog Lagkagehuset desuden Manhattan i New York, hvor den nu har to butikker, mens yderligere en åbner i juli. Her regner direktøren med, at der går et par år, før selskabet tjener penge.

Jesper Friis har en ambition om at vokse med 15 pct. hvert år. Men det skal ikke være for enhver pris.

»For det er klart, at jo større du bliver, jo sværere er det,« siger han.

Og selv om der fortsat skal åbnes butikker, har Jesper Friis ikke sat antal på.

»Vi har et princip om kvalitet frem for kvantitet, og vi er ret optaget af, at vi finder de rigtige butikker, og dem vi finder, åbner vi. Men der er ikke lagt et specifikt mål, for så ender du med at tage nogle lejemål, som du ikke har lyst til,« siger han.

Når der skal ekspanderes, har direktøren til gengæld planer om at holde sig til de tre nuværende markeder de næste år.

»Man kan sagtens forestille sig, at vi indtager andre byer i USA eller Europa på et tidspunkt. Men lige nu har vi rigeligt i New York og London. Vi har fået en ekstremt god modtagelse i New York fra kunderne, så jeg har helt klart en forventning om, at vi vil fortsætte med at vokse der,« siger Jesper Friis, der endnu ikke har konkrete planer om flere åbninger.

»I Danmark har vi en fin størrelse og har ikke travlt med at åbne flere butikker,« siger han.

Store investeringer i vækst

Resultatet for 2018 er også påvirket af store investeringer. Selskabet har i regnskabsåret investeret omkring en kvart milliard i fremtidig vækst.

Udover investeringer i forbindelse med åbningen af nye butikker, har Lagkagehuset en ambition om også at blive en kaffedestination og har til formålet købt start-up-risteriet Modern Standard i London, mens selskabet er i gang med at etablere et risteri i Brøndby.

»Vi ved rigtig meget om brød og mad, men vi vil gerne vide lige så meget om kaffe. Derfor har vi investeret i en kaffeproducent, så vi køber og rister selv. Det betyder, at vi har kontrol med hele værdikæden. Vi vil helst lave tingene selv fra bunden, og der er kaffe kommet på den liste,« siger Jesper Friis.

Lagkagehuset har lavet et innovationskøkken i Hørsholm, hvor Jesper Kirketerp, tidligere ejer af Restaurant RADIO og souschef fra NOMA, er leder. Her eksperimenterer han med forskellige smagsvarianter og udvikler kædens sortiment.

Derudover har Lagkagehuset i regnskabsåret lavet en satsning på innovation og har hyret tre forskellige eksperter til at udvikle sortimentet, så både danskerne, englænderne og new yorkerne bliver ved med at handle i kæden.

I Hørsholm har Lagkagehuset lavet et såkaldt innovationskøkken og hyret Jesper Kirketerp, tidligere ejer af Restaurant Radio og souschef fra Noma, som leder. Her forsøger han sammen med bl.a. en udviklingsbager og en konditor at forudsige, hvad forbrugerne vil have og laver nye varianter af både brød og kager, men også salater, sandwich, grød og skyr.

»Det er vigtigt for os, at vi hele tiden udvikler sortimentet, så vi sørger for at kunderne hele tiden får lyst til at komme og prøve de nye ting,« siger Jesper Friis.

Iværksættere med milliardomsætning

Selvom virksomheden nu har rundet en milliard i omsætning og er ejet af kapitalfonde, som er kendetegnet ved at sælge virksomheder videre inden for en kort periode på fire-syv år, er det vigtigt for Jesper Friis, der har stået i spidsen for kæden i fire år, at bevare en iværsætterånden.

»Selv om vi er vokset så meget, er vi mentalt stadig en lille virksomhed, der driver et lille bageri. Og den ånd er vi meget opmærksom på at holde fast i. Butikkerne styrer og driver selv butikkerne. Der er et meget stort lokalt selvstyre, og det er vigtigt, for de lokale butikschefer kender deres kunder bedst,« siger han.

Direktøren forventer, at der også i 2019 vil være en stor vækst i omsætningen, mens der igen vil være røde tal på bundlinjen.

»New York bliver en investeringscase, og så skal vi afskrive på goodwill igen næste år. Men driftsmæssigt og cash-mæssigt forventer vi, at det bliver et fornuftigt år,« siger direktøren, der skruer markant ned for investeringsniveauet i 2019.

»Vi kommer ikke til at investere lige så meget, for vi har virkelig købt ind i 2018, og det kan jeg ikke gøre to gange,« siger han.