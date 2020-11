Kylet på porten i København: Nu er elløbehjulsfirma »Årets Iværksættervirksomhed«

Det blev elløbehjulsfirmaet Voi, som torsdag aften vandt prisen som »Årets Iværksættervirksomhed« ved Nordic Startup Awards.

Den prestigefyldte pris går til Voi, fordi det svenske elløbehjulsfirma på rekordtid har markeret sig som den førende elløbehjulsudbyder i Europa, fortæller fra Kim Balle, der er stifter og direktør for Global og Nordic Startup Awards, som uddeler den prestigefyldte pris.

»Voi er en stor succes. Ikke blot i Norden, hvor de gør det meget flot, men i hele Europa. Der er en stigende efterspørgsel efter mere bæredygtige og grønne transportmidler over hele kloden, og den efterspørgsel imødekommer Voi med deres elløbehjul, der løser flere problemer. Det har været meget tydeligt under coronakrisen, hvor for eksempel de danske myndigheder har frarådet offentlig transport, og der har elløbehjulene vist sig at være meget brugbare,« siger Kim Balle.

Han påpeger samtidig, at Voi ligeledes har været rigtig gode til at skaffe finansiering til selskabet.

»Når man både har en god ide og et godt produkt, så vil folk gerne investere i det, og det ser vi her med Voi, og der skal lyde et stort tillykke til hele selskabet,« siger Kim Balle.

Smidt på porten i København

Hos Voi er man meget taknemlige for at være blevet kåret som Årets Iværksættervirksomhed, fortæller global direktør for politik og byudvikling, Kristian Agerbo.

»Vi er meget glade for og stolte over den her pris,« siger Kristian Agerbo.

Hædren til Voi kommer godt halvanden måned efter, at et flertal i Københavns Borgerrepræsentation besluttede at indføre et forbud mod udlejning af løbehjul i det meste af indre København og brokvartererne – en beslutning, som Kristian Agerbo fortsat har svært ved at forstå.

»Vi har nu bevis på, at vi er en succesfuld iværksættervirksomhed, der fremmer grøn omstilling og skaber arbejdspladser og vækst, og så skriger det da til himlen, når en by som København, der markedsfører sig selv om innovativ, vælger at smide os på porten,« siger Kristian Agerbo.