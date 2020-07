Kvadratisk. Praktisk. God: Efter tysk chokoladekrig får Ritter Sport rettighederne til kvadratisk formede chokoladeprodukter

I årtier har Ritter Sport benyttet ordet »kvadratisk« som led i sit slogan, der vækker genklang hos de fleste.

»Kvadratisk. Praktisk. God.«

Det har ellers været et mangeårigt stridsmål blandt chokoladefabrikanter om, hvorvidt Ritter Sport kunne tage patent på sin kvadratisk formede chokolade, som senest har udspillet sig i forbundsretten i den sydvesttyske by Karlsruhe.

Og torsdag blev det slået fast.

Det er kun Ritter Sport, der kan bryste sig at at producere den velkendte kvadratisk formede chokoladebar.

Det skriver det tyske medie Der Tagesspiegel.

Tyske Milka har de sidste ti år forsøgt at få væltet Ritter Sport af pinden, så også de kunne få tilladelse til at producere chokoladeplader i kvadratisk form frem for i en rektangulær form.

»Milka og Ritter Sport har kæmpet adskillige krige mod hinanden,« har Jens Matthes, ekspert i varemærkeret og partner i advokatfirmaet Allen & Overy udtalt til Der Tagesspiegel.

For Milka ville det nemlig have en betydelig konkurrencemæssig fordel, hvis Ritter Sport mistede sine varemærkerettigheder. Hermed ville ethvert supermarked nemlig kunne tilbyde kvadratiske chokoladeprodukter, som ville gøre Ritter Sport mindre genkendelig.

Eneret på kvadratiske chokoladeplader

Firmaet bag Ritter Sport hedder Alfred Ritter GmbH & Co. KG og er tysk.

Det har siden 1990erne haft eneret på kvadratiske chokoladeplader, da der i lovgivningen står, at hvis formen på et produkt alene er tilstrækkeligt for at signalere over for forbrugerne, hvad produktet er, kan virksomheden få rettighederne gennem de såkaldte 3D-varemærker.

Også virksomheder som Toblerone og Nutella er beskyttet af 3D-varemærker, hvilket gør, at deres genkendelige form heller ikke må kopieres af andre.

Men den eneret vil Milka udfordre. Allerede i 2017 var der en dom i forbundsretten, hvor chokoladekrigen udspillede sig atter en gang.

Dengang gjorde dommerne i Karlsruhe indsigelser mod den føderale patentdomstol, som retfærdiggjorde sin beslutning ved at sige, at den firkantede form ville passe særlig godt i lommen på en sportsjakke, hvilket angav, at formen udgør en konkurrencefordel.