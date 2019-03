Kronprinsens hofchef indtager magtfuld post: Bliver formand fonden, der ejer Grundfos

Pumpekoncernen Grundfos' ejerfond, Poul Due Jensens Fond, får ny formand og næstformand.

Det oplyser fonden i en pressemeddelelse i forbindelse med offentliggørelsen af årsskriftet for 2018.

Ny formand bliver Christian Schønau (52 år), der til daglig er hofchef ved Kronsprinsparrets Hof, og medlem af flere andre fondsbestyrelser. Christian Schørnau har været medlem af bestyrelsen for Poul Due Jensens Fond siden december 2018.

»Jeg har siden december oplevet Poul Due Jensens Fond som en veldrevet erhvervsdrivende fond, der tager sit ansvar for udvikling og styrkelse af Grundfos alvorligt, og som samtidig har et stærkt fokus på uddelinger til samfundsnyttige formål. Jeg er beæret og glæder mig til at videreføre det arbejde«, siger Christian Schønau i en pressemeddelelse.

At Christian Schønau indtager dermed en central post i danske erhvervsliv, men selvom Kongehuset ellers forsøger at distancere til erhvervslivet på andre fronter, f.eks. når det gælder gaver, så hænger det godt sammen, har Søren Jakobsen, ekspert i Kongehusets relationer til erhvervslivet, journalist, Cavlingprisvinder og forfatter, tidligere sagt til Berlingske.

»Det er selvfølgelig lidt usædvanligt, at det sker lige nu, hvor Kongehuset samtidig lægger distance til gaver fra erhvervslivet, men det er to forskellige ting. Selvom det ikke er helt almindeligt, er der en forhistorie, som gør det muligt, at hofchefer sidder i erhvervsbestyrelser,« lød det dengang fra Søren Jakobsen, der fremhæver Dronning Ingrids hofchef greve Karl Christian Trampe, der sad i bestyrelsen for flere danske virksomheder.

Estrid Due: Det er gået over al forventning

Christian Schørnau afløser 73-årige Estrid Due Hesselholt, som har været formand for fonden siden oktober 2018. Hun overtog posten, da den hidtidige formand Jens Bager sammen med flere andre bestyrelsesmedlemmer forlod fonden i utide efter uenighed om strategien for Grundfos, der er en af verdens største producenter af pumper.

»I forbindelse med efterårets turbulens og den ekstraordinære situation blev jeg bedt om at påtage mig ansvaret for, at der igen kom arbejdsro og resultater. Det er gået over al forventning. Nu har vi en særdeles arbejdsom og engageret bestyrelse, og vores ansvarligeejer-rolle af Grundfos koncernen samt vores mange samfundsnyttige indsatser er nu i så god gænge, at jeg føler mig helt tryg ved at træde et skridt tilbage og lade nye kræfter udvikle fondens fremtidige virke«, siger Estrid Due Hesselholt, 73 år, som fortsætter i bestyrelsen, hvor hun har haft sæde siden fondens stiftelse i 1975.

Grundfos-arving bliver næstformand

Grundfos blev stiftet efter 2. verdenskrig af Poul Due Jensen, og er senere blevet drevet videre af sønnen, Niels Due Jensen, og selvom virksomheden i dag er kontrolleret af fonden, spiller familien fortsat en stor rolle i virksomheden. Niels Due Jensens søn, Poul Due Jensen (47 år), er koncerncirektør i Grundfos-koncernen med ansvar for globalt salg, markedsføring og service og medlem af koncernledelsen. Samtidig har han været medlem af bestyrelsen siden han var 22 år.

Nu rykker han op på næstformandsposten, hvor han afløser bestyrelsesformanden for Grundfos-koncernen, Jens Moberg. Det kan lade sig gøre, fordi Poul Due Jensen formelt bliver afregistreret som tegningsberettiget direktør i Grundfos-koncernen, forklarer Poul Due Jensens Fond i en pressemeddelse.

Grundfos-koncernen afleverede i sidste uge et årsregnskab, der satte omsætningsrekord.