Københavns Lufthavn garderer sig mod nedtur: »Vi ser på alle store selskaber«

Det var med taler, prominente gæster og et større traktement med danske og asiatiske specialiteter, at den nyrenoverede SAS-lounge og en rute til Hongkong onsdag blev fejret ved en officiel festligholdelse. Begivenheden var en kort hyggestund for en branche, der lige nu synes at gå alt andet end venlige håndtryk, pæne ord og festivitas i møde.

I de seneste uger er flere flyselskaber gået konkurs. Andre kæmper for at få forretningen til at hænge sammen. Opbremsningen skal ses i lyset af, at prisen på flybrændstof ifølge flyselskabernes brancheorganisation IATA er steget med knap 40 procent det seneste år. Samtidig er udgifterne til passagererstatninger vokset. Et stort valutapres kan også mærkes, fordi de europæiske flyselskaber handler fly og reservedele i dollar.

I Københavns Lufthavn følger administrerende direktør Thomas Woldbye situationen i den europæiske luftfart nøje, fordi rutelukninger og kollaps blandt selskaber potentielt kan give store økonomiske lussinger.

»Det er klart, at der lige nu er nogle risici i markedet. Dem kigger vi på og overvejer vores beredskab på nogle af de punkter,« siger han til Berlingske Business.

For nylig fik frygten for en nedtur i flybranchen yderligere næring, da en af branchens mest markante stemmer, Ryanair-topchef Michael O'Leary, gav sin mening om situationen til kende. Han forudså efter et sløjt delregnskab fra selskabet en hård vinter for hele branchen, der ville knække flere selskaber.

Specifikt pegede han på, at enten SAS eller Norwegian ville lukke ned. Begge selskaber har efterfølgende afvist, at det skulle være et realistisk scenarie.

Flykollaps

Thomas Woldbye fra Københavns Lufthavn har ingen holdning til de specifikke selskaber, men fortæller, at der løbende bliver lavet evalueringer af selskaberne.

»Vi ser på alle vores store selskaber. Det inkluderer også SAS, Norwegian, Easy Jet og Ryanair. Dem evaluerer vi tre gange om året og ser på, hvordan de står finansielt, og hvordan vi er eksponeret. Og i givet fald hvis der sker noget, hvad vi så vil gøre. Vi har ingen holdning til, hvad der sker, det lader vi andre om,« siger han.

I skuffen har Thomas Woldbye derfor en plan B for så godt som alle lufthavnens ruter, fortæller han.

»Der har vi en plan for, hvem vi ringer til af flyselskaber, og hvem der kan være interesseret i at flyve den rute, hvis den af den ene eller anden årsag bliver lukket ned,« siger han.

Foreløbigt varer den gode stemning i lufthavnen dog ved. Koncerndirektør i SAS Lars Sandahl Sørensen var den første, der holdt tale ved indvielsen af SAS-loungen. Det gjorde han med begejstring i stemmen. For nylig præsenterede SAS sit bedste regnskab i umindelige tider. Han er dog også klar over, at de gode tider endog hurtigt kan få en ende.

»Selv om det går godt nok for SAS nu, er det med stor ydmyghed, fordi det svinger ufatteligt meget i denne branche. Brændstofpriserne er meget høje, og det påvirker alle selskaber. Flere vil bukke under, når vi kigger fremad. Det er som altid en sindssygt hård branche,« siger Lars Sandahl Sørensen til Berlingske Business.

Torsdag morgen kom der endnu en strømpil på tilstanden i branchen, da det gældstyngede Norwegian kom med sit regnskab for tredje kvartal. Der var ganske vist en evne til at tjene penge. Men de problemer, der er for flybranchen, kommer til at få konsekvenser i fremtiden, lyder det fra topchef Bjørn Kjos.

»Der er dog ingen tvivl om, at hård konkurrence, høje oliepriser og en stærk dollarkurs vil påvirke hele vores branche i tiden fremover, hvilket gør det endnu vigtigere med yderligere effektivisering af driften og omkostningsreduktioner,« udtaler han i forbindelse med regnskabet.

Københavns Lufthavn omsatte sidste år for 4,4 milliarder kroner.