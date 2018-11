Klaus Riskær kan igen kalde sig direktør trods forbud: »Det er lettere i London«

Det er Thanksgiving, hele USA holder fri, og der er ro på aktiermarkederne efter en lidt hård uge.

Om det er derfor, dagens nyhedsoversflyvning får et strej af historie, skal være ufortalt, men vi skal blandt andet forbi de sørgelige rester af det hæderkronede gamle Østasiatiske Kompagni, ØK, som er blevet endnu sørgerligere. Det går nemlig rigtig skidt for flyttefirmaet Santa Fe. Lokalhistorie finder man masser af i det små lokalbanker landet over. Men aktivistiske aktionærer er begyndt at gøre oprør mod de lokale profiler, som går ud over aktieværdien. Mere om det senere.

Men vi begynder med én af landets mest kendte og omdiskuterede erhvervsfolk, som efter ti år med forbud mod at kalde sig direktør, nu har fundet en løsning.

1. Klaus Riskær kan igen kalde sig direktør

Klaus Riskær har rykket familiens forretninger til Storbritannien og kan nu igen kalde sig direktør. Det skriver Finans.dk.

For ti år siden fik 63-årige Klaus Riskær Petersen, der har haft sin gang som iværksætter og erhvervsmand i dansk erhvervsliv i snart 50 år, forbud mod at stifte og lede danske selskaber, efter at han blev dømt for omfattende skylnersvig.

Siden har Klaus Riskær sat gang i både en smerteklinik, et brødfirma og et cykellygtefirma. Selskaberne var indtil for får måneder siden ejet af Klaus Riskærs tre sønner.

Men i løbet af foråret og sommeren blev selskaberne flyttet fra det danske selskab over i et britisk, som har Klaus Riskær Petersen som direktør.

»Indtil nu har jeg udelukkende fungeret som rådgiver på konsulentbasis. Men med mængden af opgaver er det uhensigtsmæssigt at opretholde den løsning. Defor har vi flyttet al driften af selskaberne til London,og jeg er indtrådt i ledelsen af Rebbot International. Det er lettere at samle det i London. Der er vi fri for danske problemstillinger,« siger Klaus Riskær Petersen til Finans.dk.

2. Resterne af erhvervsklenodiet ØK er i dyb krise

Engang var Østasiatisk Kompagni, også kaldet ØK, Skandinaviens største virksomhed. I sidste uge præsenterede den sidste rest af erhvervsklenodiet, flyttevirksomheden Santa Fe Group, endnu en nedjustering. Aktien er nu faldet med 72,9 pct. siden nytår.

Topchef Martin Thaysen lægger derfor ikke skjul på, at Santa Fe er i problemer, skriver Børsen.

»Vi er absolut i krise,« siger Martin Thaysen, der overfor Børsen erkender, at han nok at undervurderet opgaven med at lave en turnaround i virksomheder, der lever af at hjælpe virksomheders udstationerede medarbejdere med at flytte.

Han har haft posten siden 2015 og har en fortid i AP Møller-Mærsk.

Bestyrelsesformand i Santa Fe, Henning Kruse Petersen, vil ikke tage ordet krise i sin mund. Han siger i stedet til Børsen, at Santa Fe har »dybe udfordringer«.

3. Bankaktivister har mistet tålmodigheden med lokalbanker

Vi slutter af i det lokale banker, som måske er blevet lidt for lokale.

I hvert fald er især de mindre lokalbanker udsat for et sandt bombardement fra oprørske aktionærer over hele landet, skriver Berlingske.

Småbankerne er alt for billige og rummer langt større værdier, end aktiekursen afspejler, mener oprørerne, der vil have sat kroner og øre på de reelle værdier i bankerne.

De mange oprør, blandt andet i Lollands Bank, kommer, fordi aktierne i mange danske banker bliver handlet så lavt, at markedsværdien er lavere end egenkapitalen. Men mange steder støder hensynet til aktionærerne sammen med bankens rolle i lokalsamfundet.

I Lollands Bank vil fem af bankens større aktionærer have bankens aktier sat til salg.

»Vi ønsker at få et bud på aktierne, og jeg understreger, at vi ikke ønsker at sælge banken. Der er en meget stor rabat lige nu på Lollands Bank-aktien, og det er helt urimeligt, at en af Danmarks bedst drevne banker bliver handlet så billigt,« siger Michael Hove, der er en af de fem oprørske aktionærer i banken.

Men bestyrelsen er imod forslaget. Formand Preben Pedersen siger, at banken spiller en helt central rolle på Lolland, og den rolle kan komme i fare, hvis f.eks. en større bank køber sig ind i Lollands Bank.

Tre ting, investorer skal holde øje med

Andreas Osterheden, seniorstrateg, Nordea har fundet tre ting, som det er værd at rette blikket imod i dag.

Der er helt stille i USA i dag, hvor amerikanerne fejrer Thanksgiving. I stedet kan vi se mod den anden ende af verden, hvor vi i nat fik inflationstal , forbrugerprisindekset for oktober i Japan. Japan har de seneste årtier har kæmpet med lav inflation, ligesom den japanske centralbank i øjeblikket fører en ultra-lempelig pengepolitik. Så det er interessant at se, hvordan priserne udvikler sig i den japanske økonomi.

Nøgletalskalenderen er ret tynd i dag, men i eftermiddag får vi tal for den europæiske forbrugertillid i november, der ventes at falde fra forrige måned. Den økonomiske aktivitet er faldet kraftigt tilbage relativt til sidste år, og det bliver derfor interessant at se, hvordan forbrugerne ser fremtiden lige nu. Ser man på verden gennem danske briller, så får vi i dag også vores egne tal for forbrugertilliden.

Det er også værd at holde øje med ECB, Den Europæiske Centralbank, der offentliggør referatet fra deres seneste rentemøde i dag, og så har vi også en række medlemmer af ECB, der er på talerstolen. Det drejer sig om Mersch, Weidmann, Knot og Visco, så bliver det interessant at se, om vi får nogle hints omkring den kommende afvikling af de støtteprogrammer (TLTRO) til banker og et eventuelt nyt program.

Det sker i dag

ØKONOMI

kl 0.30: Japan: Forbrugerpriser, okt

kl 8.00: Danmark: Forbrugertillid, nov - tidl: 5,1

kl 16.00: Eurozonen: Forbrugertillid (foreløbig), nov - est: -3,0; tidl: -2,7

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

kl 9.00: Nordea: Nordea Invest. Afholdes i København. Ændring af selskabets vedtægter samt valg af nyt bestyrelsesmedlem

ØVRIGT

kl 10.15: Ignazio Angeloni, medlem af Den Fælles Tilsynsmekanismes tilsynsråd, taler i Frankfurt, hvor han efterfølgende deltager i paneldebat kl. 12.15.

kl 13.30: ECB offentliggør referat fra seneste rentemøde.

kl 17.30: Jens Weidmann, centralbankchef i Tyskland og ECB-rådsmedlem, taler i Firenze.

kl 18.00: Yves Mersch, medlem af ECB’s direktion, taler i München.

Den Jyske Sparekasse går på børsen

USA: Helligdag - Børsen holder lukket

Udviklingen på de asiatiske markeder tirsdag

Nikkei 225 +0,5

Topix +0,6

Hongkongs Hang Seng +0,0

China Shanghai Composite -0,6

China CSI 300 -0,8

Taiwan Taiex -0,1

Sydkoreas Kospi -0,4

Indiens BSE Sensex +0,4

Singapores STI +0,1

Sydney ASX 200 +0,9

Indeksværdi klokken 06.10. /ritzau/FINANS