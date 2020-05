Kina bliver ny storejer i Norwegian

Den kriseramte norske flygigant Norwegian får nu den kinesiske stat ind som ny storejer.

Det sker, efter at leasingselskabet BOC Aviation, som lejer fly ud til Norwegian, sletter 1,6 milliarder norske kroner i gæld, som Norwegian skylder. Dermed vil BOC Aviation sidde på 12,67 procent af ejerskabet, skriver det norske nyhedsnetsted E24.no.

Dramatisk redning netop kommet på plads

BOC Aviation ejes af Bank of China, der er en af de største banker i Kina og styret fuldtud af den kinesiske stat.

Norwegian er lige som alle øvrige flyselskaber hårdt ramt af coronakrisen, hvor stort set alle flyvninger er blevet aflyst.

Selskabet har netop gennemført et nyt salg af aktier for at skaffe penge til at kunne fortsætte og undgå konkurs. Det er som del i redningsplanen, at noget af gælden nu bliver slettet og ombyttet til aktier.

Aftalen om en redningsplan faldt på plads efter dramatiske forhandlinger i begyndelsen af maj. Omstruktureringen gav Norwegian mulighed for at få del i det garantilån på tre milliarder norske kroner, som den norske regering havde tilbudt, og dermed sikre, at Norwegian ikke løber tør for penge som følge af coronavirussens hærgen.

Norwegian-aktien faldt onsdag morgen med hele 60 procent efter meldingerne om, at kontrollen med selskabet lægges ud.

