Kasi-Jesper sat på porten med mor og søster

Manden, der gjorde smykkekoncernen Pandora stor i Europa, Jesper »Kasi« Nielsen, er sammen med sin mor og søster blevet sat på porten fra selskabet Kasi ApS af kammeradvokaten, der nu opløser selskabet.

Det skriver Børsen.

Boris Frederiksen fra Kammeradvokaten tog det drastiske skridt, fordi Jesper Nielsen har solgt andele for omkring 20 millioner kroner i den potentielle gevinst fra salgsslagsmålet om Pandora uden at have fået accept fra kreditorerne, som omfatter Skat, og fordi pengene ikke er gået ind i Kasi ApS' kasse.

»De oplysninger, der er kommet frem omkring et salg af andele, har gjort, at vi er nødt til at få kontrol med, hvad der foregår i selskabet,« siger Boris Frederiksen, der er kurator for Kasi ApS' moderselskab, til avisen.

Jesper Nielsen selv siger, at pengene er brugt på at dække advokat-, revisor- og rådgiveromkostninger. Han mener ikke, at han burde have spurgt Boris Frederiksen om lov først.

Pandora købte i 2010 den vesteuropæiske distributionsforretning i Kasi ApS for 385 millioner kroner, og Jesper Nielsen fik lovning på en ekstrabetaling, som han selv har opgjort til en værdi af 1,4 milliarder kroner, men som Pandora har afvist, hvis salget gik på en særlig måde. Den sag kommer for retten i juni, skriver Børsen.