Kasi-Jesper sammenligner jyder med jøder: »Mange af dem er nogle rigtige snydepelse«

Jesper Nielsen – kendt som Kasi-Jesper – viser sig nu som en mand med masser af fordomme i en ny bog om den omdiskuterede forretningsmand.

Kasi-Jesper, der var med til at opbygge smykkevirksomheden Pandora, har især set sig vred på jyder, som han beskylder for stort set alt, og han udelukker blandt andet, at han nogensinde vil drive forretning med jyder, der udgør stort set halvdelen af den danske befolkning.

»De er dygtige forretningsfolk, men mange af dem er nogle rigtige snydepelse. Og et af de privilegier, jeg vil have i fremtiden, er, at jeg ikke vil lave forretning med jyder. Jeg gider dem ikke,« siger Kasi-Jesper i bogen »Kasi-Jespers kamp« skrevet af journalist Ole Hall.

På et tidspunkt i bogen føler han, at det er på sin plads at sammenligne folk fra Jylland med jøder.

»Det er med jyder som med jøder. De har alle sammen den holdning, at de skal have kreditforsikring på plads, de tager ingen risici, de skal have deres advokater og alle mulige indover, og så er de faktisk ligeglad med, om du tjener penge,« siger Kasi-Jesper.

Hans referencer til pengegriske jøder bygger sandsynligvis på de fordomme, der har eksisteret i århundreder. De stammer angiveligt fra den europæiske middelalder, da den katolske kirke forbød renter. Det betød, at jøder fik en central rolle i at udlåne penge, og med tiden blev de jødiske bankmænd så succesfulde, at de lånte penge ud til konger og finansierede store dele af den europæiske økonomi. Siden blev forestillingen om pengegriske jøder brugt i den nazistiske propaganda i det Nazityskland, som siden stod bag det, der endte med Holocausts uhyrligheder.

Hvor meget Kasi-Jesper kender til den historie, er uklart. Men det står klart, at han ikke har meget tilovers for den jyske del af den danske befolkning.

»Jeg har mødt en del af dem derovrefra (Jylland, red.). De er helt anderledes, end hvad man kan sige om folk fra København og Sjælland. Mange jyder skal hurtigt have en stor bil og vise, at de er store mænd i en lille by – altså sidde i håndboldhallen og være en stor mand, fordi man har givet 150.000 kr. og kommer i en Audi. Det går jyder utroligt meget op i,« siger han i bogen.

Jyder er forsigtige

Kasi-Jesper gør opmærksom på, at den forsigtighed – som han mener er særlig jysk – i sidste ende betyder, at man ikke kan blive »rigtig rig«.

»Som jeg siger, de har alle sammen gået på den samme handelsskole ovre i Herning, hvor hr. kreditforsikring har undervist. Han har undervist dem, og han har fortalt, at de aldrig må tage nogen risiko. Derfor bliver de heller aldrig rigtigt rige,« siger Jesper Nielsen.

Jesper Nielsen blev for alvor kendt i offentligheden, da han for godt ti år siden satte sig til rette i stolen ved et pressemøde på Brøndby Stadion. Dengang var han endnu en forholdsvis ukendt forretningsmand. Men her gik han hurtigt fra Jesper Nielsen til »Kasi-Jesper« – efter hans familieselskab – da han fortalte, at han ville skyde et meget stort beløb ind i sin yndlingsklub, Brøndby, gennem et for danske forhold uset stort sponsorat.

De mange penge kom, fordi han i 2004 var blevet en del af Pandora, da han fik rettighederne til at distribuere Pandora-smykker i Tyskland og senere i flere andre lande. Men Kasi-Jesper er langtfra blevet lige så rig som mange andre i personkredsen fra tiden før børsnoteringen af Pandora i 2010. Der er faldet store beløb af til en række partnere i kapitalfonden Axcel, til ledelsen og ikke mindst til Per Enevoldsen, der stiftede virksomheden i 1982, og til de distributører rundtom i verden, som udviklede den.

Kasi-Jespers karriere har budt på opture, men flest nedture. Han har haft et opslidende opgør med Skat og arbejdet hårdt på at skabe et nyt smykkebrand, Endless Jewelry, som han stiftede i 2013, men forlod igen i 2016. Nu arbejder han med Amazing Jewelry, hvor der bliver åbnet nye butikker hele tiden, mens de tilsyneladende også bliver lukket i samme tempo.

Det var torsdag ikke muligt at få en kommentar fra Kasi-Jesper.