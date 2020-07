Karsten Rees livsværk kan ende på norske hænder i milliardhandel

Fremtiden for flere af de største succeser på dansk erhvervslivs iværksætterscene er sat på højkant af handelsplatformen eBay, der kan være på vej til at sende flere danske forretninger på nye hænder.

Det står klart, efter at flere internationale medier, The Wall Street Journal og Bloomberg, samstemmende kan fortælle, at handelsplatformen eBay er ved at sælge den del af sin forretning, der lever af rubrikannoncer.

Under navnet eBay Classifieds har forretningen en række digitale markedspladser i Canada, Afrika, Mexico, Australien og en række europæiske lande, herunder Danmark, hvor både DBA og Bilbasen er at finde i porteføljen af selskaber.

Men som medierne skriver, skulle der være en handel på vej, der kan sende hele baduljen på nye hænder til en pris på omkring otte milliarder dollar – ca. 52 milliarder kroner.

I opløbet om at købe forretningsbenet har pengetanken Blackstone været at finde i et konsortium med blandt andre Permira og Hellman & Friedman. Favoritten har dog indtil for nyligt været selskabet Prosus, der skulle være kommet med et højt kontantbud, skriver Bloomberg.

Det er det norske firma Adevinta ASA, der har stillet sig først i køberkøen ifølge nyhedsbureauet, som citerer kilder tæt på processen. Det norske Schibsted-ejede selskab skulle være villigt til at lade eBay beholde en markant ejerandel. Det vil være lukrativt for eBay, hvis aktierne efterfølgende stiger i værdi, fremgår det af Bloombergs historie.

Adevinta har selv en lang række online markedspladser i sin portefølje.

Handel måske allerede mandag

Ifølge The Wall Street Journal kan der blive indgået en handel allerede mandag, såfremt parterne ikke bliver uenige.

Det var eBay, der gjorde Karsten Ree til en Danmarks rigeste personer, da den amerikanske IT-koncern i oktober 2008 købte Den Blå Avis af ham for 2,1 milliarder kroner. Bilbasen var også en del af handlen dengang.

DBA, der oprindeligt hed Den Blå Avis, var en reklameavis, hvor privatpersoner kunne købe brugt. Avisen blev udgivet sidste gang i 2014, men har i flere år været en digital succes.

EBay Classifieds Scandinavia Aps, der formelt ejer Den Blå Avis, omsatte for 366 millioner kroner i 2019. Ud over dba.dk er Bil Markedet, herunder bilbasen.dk, motorjobs.dk og forhandlerværktøjet Bilinfo, en del af selskabet.

Berlingske har været i kontakt med DBA, der henviser til eBay. Berlingske forsøger at indhente en kommentar fra eBay.