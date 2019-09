Kapitalfonde sværmer om Fitness World – nærmer sig milliardsalg

Fitness World, Danmark største fitnesskæde, er ombejlet. En række kapitalfonde har hen over sommeren meldt sig på banen som mulig køber af den danske kæde, der har næsten hver tiende dansker som medlem.

Den store interesse betyder, at kæden tegner til at bliver solgt inden jul til en pris, der kan nå op omkring fire milliarder kroner.

Flere kilder tæt på processen siger til Berlingske, at den store interesse for virksomheden samtidig betyder, at tankerne om at børsnotere Fitness World er opgivet.

Fitness World er i dag ejet af den norske kapitalfond FSN, som tilbage i 2015 betalte omkring halvanden milliarder kroner for virksomheden. Siden er kæden vokset kraftigt, og i foråret blev den amerikanske investeringsbank Harris Williams, der har erfaringer med at sælge fitnesskæder andre steder i verden, hyret ind til at sælge virksomheden. Herefter har interesserede i løbet af sommeren meldt sig og gennemgået Fitness World.

Nu er feltet indsnævret til en håndfuld kapitalfonde. Ifølge Berlingskes oplysninger er de mest interesserede fonde dem, der i forvejen har ejet fitnesskæder rundt om i verden. Der er ikke umiddelbart de store synergier mellem at eje fitnesskæder i forskellige lande, fordi markederne er meget forskellige, lyder det. Men kendskab til fitnessmarkedet generelt kan været vigtigt.

Formentlig salg inden jul

Kilder nævner blandt andre den store britiske kapitalfond 3I, der ejer den hollandsk-belgiske fitnesskæde Basic-Fit, den amerikanske kapitalfond Leonard Green, som ejer PureGym, der er Storbritanniens største fitnesskæde, og svenske Altor, der ejer skandinaviske Sats, som mulige købere.

»Det har været meget stor interesse. Som det ser ud nu, vil en ny, større kapitalfond inden jul købe Fitness World,« siger en central kilde.

FAKTA Fitness World Fitness World er stiftet i 2005.

Kæden har over 150 centre i Danmark.

Kæden er i dag kontrolleret af den norske kapitalfond FSN.

Kæden omsatte i 2018 for 1,8 milliarder kroner.

Fitness World er klart markedsleder i Danmark. FOLD UD

FSN købte i 2015 Fitness World af stifteren Henrik Rossing. Rossing, der fortsat har en mindre aktiepost, dannede selskabet tilbage i 2005 og har siden gjort Fitness World til Danmarks største fitnesskæde.

Siden har Lego-pengetanken Kirkbi også købt sig ind. Kirkbi har købt 64 pct. af aktierne, men det er sket på en måde, så Kirkbi får del i afkastet, men ikke har nogen indflydelse. Dermed har FSN fortsat den bestemmende indflydelse, selvom fonden i dag sidder på en minoritetspost.

Ifølge oplysningerne er det ikke oplagt, at køberen bliver en anden kæde fra branchen. Heller ikke en mulig børsnotering tegner det til. Processen med at børsnotere Fitness World har FSN angiveligt vurderet til blive for besværlig i forhold til at sælge til en anden fond.

En af konkurrenterne på det danske marked, Sats, der i sidste år købte fitness.dk fra FCK-ejeren Parken, arbejder ellers i øjeblikket på at blive noteret i Stockholm i løbet af 2019.

Eksplosiv vækst

Siden FSN købte sig ind, er kæden vokset eksplosivt med et koncept baseret på lavere priser. Det har betydet, at 480.000 danskere i dag betaler for at gå i et af de 180 danske Fitness World-centre. Medregnet forretningerne i Polen og Schweiz, har kæden samlet 572.000 medlemmer og 229 centre.

Fitness World, der i 2018 omsatte for 1,8 milliarder kroner, håber i de kommende år at vokse yderligere ved at udvikle en række nye forretningsområder. Et af dem er at sælge flere af de mange produkter, som lægger sig op ad fitnesstræningen. Det kan være alt fra snackbarer over energidrikke og proteinpulver til iskaffe.

Andre områder, hvor kæden har varslet forandringer, er med en ny version af Fitness Worlds app. I dag bliver den blandt andet brugt til at registrere træning. Men fremover vil den kunne bruges til at hente langt mere data ind fra andre kilder, som blandt andet Endomondo og andre apps har gjort.

Thomas Broe-Andersen, partner i FSN, er ikke vendt tilbage med en kommentar til salgsplanerne.