Kæmpe skokæde ramt af konkurs: Kan blive en af de mest omfattende i amerikansk historie

Den amerikanske discountskoforretning Payless ShoeSource har begæret sig konkurs og vil lukke samtlige af sine 2.100 butikker rundt om i USA. Dermed tegner forretningen, der har omkring 18.000 ansatte på verdensplan, til være den største konkurs af en detailkæde i USAs historie.

Det skriver The Wall Street Journal.

Ifølge avisen planlægger virksomheden at indgive en begæring om en såkaldt bankruptcy protection, hvor et selskab ifølge amerikansk lovgivning kan søge om at reorganisere sig selv, når det er kommet i økonomiske problemer. Loven svarer til reglerne om betalingsstandsning i den danske lovgivning. Begæringen kommer mindre end to år efter firmaets seneste omstrukturering, hvor 500 butikker måtte dreje nøglen om, skriver avisen.

Ifølge Payless ShoeSource vil nedlukningen ikke vedrøre virksomhedens internationale butikker, der omfatter 3.400 lokationer på globalt plan. Forretningen forventer at begynde et ophørsudsalg senere på ugen og slår samtidig fast, at butikkerne vil forblive åbne i et stykke tid endnu.

»Vi forventer, at alle butikker vil være åbne til slutningen af marts måned, og størstedelen vil forblive åbne indtil maj,« udtalte en talsperson for forretningen til The Wall Street Journal.

Payless ShoeSource solgte omkring 250 mio. par sko om året, da virksomheden var på sit højeste i 1990erne. Men nu har skoforhandleren mistet to-tredjedele af sin andel af det amerikanske marked, og et skuffende julesalg var ikke nok til at holde Payless ShoeSource oven vande, skriver The Wall Street Journal.

Discountbutikkens historie er ikke enestående. Mange detailbutikker i USA og resten af verden møder udfordringer på grund af forbrugere, som i stigende grad shopper online og ikke besøger storcentre eller fysiske butikker så ofte som før i tiden. Særligt konkurrenter som dagligvarekæden Walmart og onlinemarkedet Amazon kvæler butikker som Payless ShoeSource, der ofte ikke tilbyde lavere priser eller bedre shoppingmuligheder, skriver avisen.

»Folk tager andre steder hen. Nutidens forbruger er optaget af bekvemmelighed. Det er meget nemmere at gå online eller en one-stop shop som Walmart, hvor du kan få de ting, som du har brug for,« siger analytiker i investeringsbanken UBS Jay Sole til Today.com.

Dermed kan Payless ShoeSource tilslutte sig klubben af andre selskaber som Toys 'R' Us, FullBeauty Brands Inc. og tøjvirksomheden Charlotte Russe, der alle har måttet erklære sig konkurs og lukke fysiske butikker. Og det er en tendens, der kommer til at fortsætte fremover, hvis ikke detailbutikker er villige til at kigge indad og forholde sig til det omskiftelige handels- og forbrugsmønster.

»Hastigheden af disruption inden for detailhandel er efterhånden anerkendt, men butikkernes vilje til at forandre sig i takt med det står stille. Mange inden for detailhandel bliver fanget i en ondsindet cirkel af at prøve at fange forbrugernes opmærksomhed og mønstre. Hvis ikke der snart bliver handlet, vil mange flere detailbutikker fremover gå konkurs,« siger Greg Portell, partner ved konsulentfirmaet A.T. Kearney, til CNN Business.