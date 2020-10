Kæmpe kødkrig i Europa: Du må ikke kalde en vegetarburger for en rigtig burger

Må man kalde en vegansk pølse for en pølse, selv om den er lavet af plantebaserede produkter og altså ikke af kød?

Det skal Europa-Parlamentet stemme om i morgen, hvor politikerne konkret skal tage stilling til, om ord såsom steak, pølse og burger fremover kun må bruges som en betegnelse for produkter, der rent faktisk indeholder kød. Det skriver Financial Times.

Afstemningen kommer, efter at veganske og vegetariske alternativer har vundet frem verden over. Særligt i Europa, hvor salget af plantebaserede produkter er steget med 73 pct. over de seneste fem år.

Samtidig er veganske udbydere blevet bedre til at fremstille veganske produkter, der har det samme udseende, den samme smag og konsistens som rigtigt kød. Og netop derfor mener kødindustrien, at de klassiske kødbetegnelser kun bør være forbeholdt kødprodukter. Ellers risikerer man at forvirre forbrugerne, lyder argumentet.

»Hvis vi ikke beskytter kødprodukterne, risikerer vi at vildlede forbrugerne og tillade, at alt det arbejde, som er blevet udført af kødproducenterne i årenes løb, bliver hijacket, så de ikke længere kan udvikle deres kendte produkter,« lyder det fra Copa Cogeca, som organiserer europæiske landmænd.

I mellemtiden har modstandere af afstemningen argumenteret for, at en klar deklaration af produkterne også ville forvirre forbrugerne, mens interessegruppen for plantebaserede produkter Good Food Institute anser lovforslaget som et nedladende tiltag over for forbrugerne.

Medlemsstaterne i EU har dog allerede kompetencen til at udstede deres egne love om varedeklaration, så forbrugerne ved, om der er tale om et kødprodukt eller vegansk produkt. Tidligere på året vedtog Frankrig eksempelvis en lignende lov, der forbød producenterne at bruge kødbetegnelsen på vegetariske og veganske produkter.

I mellemtiden har den hollandske regering slået fast, at producenter af plantebaserede produkter gerne må bruge betegnelsen kylling, så længe det er klart deklareret, at der er tale om et vegansk eller vegetarisk produkt.