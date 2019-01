Kåre Schultz i frontalangreb på Novos guldåre: Vi går efter alle store midler

Med et varsel om en omfattende offensiv på Novos vigtigste marked lægger Kåre Schultz an til et snigløb på præcis den type diabetesmedicin, der betyder mest for den danske medicinalkæmpes fremtidige indtjening.

Under en traditionsrig medicinalkonference i USA i sidste uge sagde den danske Teva-topchef direkte, at han målrettet går efter det såkaldte GLP-1-marked, som er afgørende for Novos vækst.

»Når vi nu satser på biosimilære lægemidler, vil vi også indlevere registreringsansøgninger på stort set alle store GLP-1-midler,« sagde Kåre Schultz på konferencen i San Francisco.

FAKTA Hvad er et GLP-1-middel? Et GLP-1-medikament indeholder en kunstig version af et naturligt hormon, der spiller en vigtig rolle for reguleringen af appetitten ved at skabe en følelse af mæthed.

Et GLP-1-middel har den særlige fordel, at patienterne både får behandling mod diabetes og ofte taber sig, når de anvender midlet.

GLP-1-klassen er en af de hurtigst voksende lægemiddelkategorier i det globale farmaceutiske marked med en årlig vækst på omkring 25 procent.

I USA sidder Novo Nordisk og amerikanske Eli Lilly tilsammen på omkring 87 procent af markedet for GLP-1-midler.

Novos fremtid er i særlig grad baseret på salg af GLP-1-midler med produkter som Victoza og Ozempic, der blev lanceret i USA for knap et år siden. FOLD UD

For Kåre Schultz og Teva er det en fuldstændig integreret del af forretningen at udfordre globale medicinalselskabers patenter på storsælgende produkter.

I et interview med Berlingske Business i november løftede den danske topchef sløret for en plan, der går ud på, at Teva foruden at være verdens største producent af såkaldt generisk medicin også vil have den globale førertrøje, når det gælder biosimilær medicin.

Når Kåre Schultz taler om at satse på biosimilære lægemidler, betyder det, at den 57-årige danske topchef vil gøre det til en fed forretning at kopiere biologiske lægemidler.

Her er Kåre Schultz altså stærkt begejstret for det lukrative marked for GLP-1-medicin i USA, som er under total dominans af Novo Nordisk og Eli Lilly, der tilsammen sidder på omkring 87 procent af markedet.

I USA står salget af den type medicin til at vokse fra omkring 32 milliarder kroner i 2017 til over 60 milliarder kroner allerede i 2020.

Mens Kåre Schultz ser store muligheder i at kopiere GLP-1-midler, holder han sig til gengæld langt væk fra det priskrigsramte amerikanske marked for insulin, hvor de store medicinalselskaber er blevet presset til at levere enorme rabatter på sine produkter.

»Med min erfaring inden for området vil jeg sige det på den måde, at prisen pr. milligram insulin er ekstrem lav, mens prisen pr. milligram GLP-1 er ekstrem høj,« sagde Kåre Schultz på konferencen i USA og konkluderede:

»I skal forvente, at vi aktivt vil forfølge hele GLP-1-området.«

26 år i Novo

Den danske topchef har et særdeles godt kendskab til det marked, som han nu satser på, at han i fremtiden kan vride milliarder ud af.

Kåre Schultz var i mere end 26 år en central figur i Novo Nordisk og blev længe anset som den naturlige afløser for den mangeårige Novo-topchef, Lars Rebien Sørensen.

Da den nuværende Teva-topchef var driftsdirektør i Novo Nordisk, deltog han direkte i salgstræningsmøder med de amerikanske sælgere forud for lanceringen af topproduktet Victoza i 2010, der netop tilhører den såkaldte GLP-1-klasse.

Kåre Schultz har dermed været med til at bygge Novo-midlets succes op på det vigtige amerikanske marked, hvor Victoza i flere år har været dominerende.

I 2017 var Victoza Novos klart største salgssucces i USA med en omsætning på næsten 17 milliarder kroner. Samlet set sidder Novo Nordisk på knap 43 procent af det amerikanske GLP-1-marked.

I tilfældet Victoza har Kåre Schultz og Teva allerede sat et angreb ind.

Det første skud i den sag blev løsnet, inden Kåre Schultz kom til som topchef, da Teva for to år siden afleverede en ansøgning til de amerikanske myndigheder om godkendelse til »at påbegynde kommerciel fremstilling, brug eller salg« af Novos succesmiddel, inden fem af ni patenter knyttet til stoffets molekyle er udløbet.

For Teva er det en helt klassisk manøvre at lægge billet ind på et middel, der endnu ikke er gået af patent, selv om det samtidig giver garanti for et langt og opslidende retsopgør.

I det amerikanske system er det nemlig sådan, at det første selskab, der kommer på markedet med en kopi, får tildelt 180 dages eksklusivitet i forhold til konkurrenterne.

Det betyder kort fortalt, at Teva får et tiltrængt økonomisk boost, hvis den gældsplagede kopigigant fra Israel bliver den første, der får en Victoza-kopi ind på det amerikanske marked.

FAKTA Kort om Teva Teva er verdens største producent af kopimedicin og gennemførte i 2015 et gigantisk opkøb af konkurrenten Allergan Generics for 40,5 milliarder dollar – svarende til over 260 milliarder kroner.

Opkøbet har gjort Teva til et af verdens største medicinalselskaber med en omsætning på omkring 144 milliarder kroner i 2017.

Det har samtidig gældsat Teva ganske voldsomt. Derfor har selskabet under Kåre Schultz taget hul på en voldsom hestekur, der skal reducere kopigigantens omkostninger med over 19 milliarder kroner med udgangen af 2019. FOLD UD

Da Berlingske Business for nogle måneder siden talte med Kåre Schultz om retsopgøret med Novo Nordisk, konstaterede han tørt, at der før eller siden skal kopikonkurrence til »for at få priserne ned«.

For Novo Nordisk står kopislagsmålet med Teva dog til at blive en temmelig dyr affære.

Patentstriden har kørt i det amerikanske retssystem siden marts 2017, hvor Novo indleverede sagen til en distriktsdomstol i staten Delaware.

Af den seneste opdatering fra retten i sagen fremgår det, at patentslagsmålet mellem Novo og Teva tidligst vil blive afklaret i marts 2019, hvor der er afsat fem retsdage til sagen.

Kåre Schultz, topchef i Teva »I skal forvente, at vi aktivt vil forfølge hele GLP-1-området.«

Anders Valentin, der er partner i advokatfirmaet Horten og specialist i internationale retssager på life science-området, har tidligere vurderet over for Berlingske Business, at retsopgøret i USA vil koste Novo et større tocifret millionbeløb.

»Sagen omhandler tilsyneladende et blockbuster-lægemiddel, så jeg tror i hvert fald, at vi kommer op på et tocifret millionbeløb i dollar,« sagde Anders Valentin.

Politisk medvind til Kåre Schultz

Mens Novo Nordisk og konkurrenten Eli Lilly kan komme til at samle advokatregninger op for mange millioner, når de skal forsvare patenterne bag deres supersællerter, kan Kåre Schultz’ kopiplan få medvind hos de amerikanske myndigheder.

Den amerikanske sundhedsmyndighed (FDA) fremlagde i juli 2018 en rapport, der peger på, at bedre adgang til biosimilære versioner af storsælgende biologiske lægemidler kan resultere i markante besparelser på landets medicinbudgetter.

»Mens det amerikanske marked for biosimilære lægemidler stadig er ved at modnes, taler research fra FDA for, at biosimilære midler efter markedsadgang kan føre til betydelige besparelser,« lyder det i rapporten.

Det amerikanske sundhedssystem er et af verdens dyreste og kostede i 2017, hvad der svarede til 17,9 procent af landets bruttonationalprodukt.

I en mail til Berlingske Business oplyser Novo Nordisk, at selskabet befinder sig i såkaldt stilleperiode frem til offentliggørelsen af virksomhedens årsregnskab 1. februar, hvorfor Novo ikke ønsker at kommentere udmeldingerne fra Kåre Schultz.