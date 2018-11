Kåre Schultz får grønt lys til angreb på milliardsællert i USA

Kåre Schultz har netop fået de amerikanske myndigheders velsignelse til at lancere et produkt, der er et direkte angreb på et af verdens bedst sælgende midler mod cancer.

Sammen med den koreanske partner Celltrion er Kåre Schultz og hans arbejdsgiver Teva de første, der får tilladelse til at markedsføre en kopi af det storsælgende kræftmiddel, Rituxan, der i mange år har givet enorme milliardafkast hos schweiziske Roche.

I oktober fik Kåre Schultz’ Rituxan-kopi fuld opbakning fra 16 medicinske eksperter i et lægefagligt panel i USA. De amerikanske myndigheder følger nu den indstilling og giver den danske topchef endegyldigt grønt lys.

Rituxan blev godkendt i USA for mere end 20 år siden og var det første antistof på markedet til behandling af bestemte kræfttyper. Selv om midlet har mange år på bagen, er salget stadig helt i top.

Roche-midlet solgte i 2017 for knap 27 milliarder kroner i USA ud af en samlet global omsætning på over 48 milliarder kroner.

FAKTA Fakta om Rituxan og antistoffer Behandling med antistoffet Rituxan bliver ofte kombineret med kemoterapi. Rituxan anvendes til behandling af lymfeknudekræft, leukæmi og svær leddegigt.

Antistoffer findes og dannes normalt i kroppen, hvor de udgør en del af vores immunsystem. Antistoffet er udviklet til at finde de syge celler og ødelægge dem.

Brugen af antistoffer er især vundet meget frem inden for behandling af kræft, fordi en behandling med antistoffer er mere målrettet og har færre bivirkninger end kemoterapi, som rammer hele kroppen.

Ofte kombineres behandling med antistoffer dog med kemoterapi for at skabe synergieffekt.

Udviklingen af såkaldt monoklonale antistoffer har været undervejs i mange år, siden det i midten af 1970erne blev muligt at fremstille kopier af antistoffer med en særlig virkning på sygdomme. FOLD UD

»Perspektivet er, at vi har en mission om fortsat at være verdens førende producent af generiske lægemidler og også at blive den førende producent af biosimilære lægemidler. Det handler altså om kopier af biologiske lægemidler,« sagde Kåre Schultz til Berlingske Business tidligere på måneden.

Det er dog fortsat uklart, hvornår Kåre Schultz og Teva helt præcist kan lancere Rituxan-kopien på verdens største medicinalmarked.

Efter en længere retstvist med de to medicinalkæmper, Roche og Genentech, som står bag den originale version af Rituxan, indgik Teva tidligere på efteråret et forlig med de to selskaber ved en distriktsdomstol i New Jersey.

Af retsdokumenter fra den amerikanske domstol fremgår det, at »sagsøgere og tiltalte har indgået forlig og i fælles forståelse aftalt at droppe alle krav og modkrav« mod hinanden. Retten har dog overstreget forligets nærmere detaljer – herunder, hvornår kopimidlet fra Teva kan blive sluppet løs i USA.

Da Berlingske Business tidligere på måneden spurgte Kåre Schultz, om han ville svare på, hvornår hans kopimiddel kan komme i handlen i USA, sagde den danske topchef:

»Det kan jeg ikke, da vi har lavet det her forlig med Genentech, men jeg kan sige så meget, at vi kan lancere midlet på en helt bestemt dato«.

Kåre Schultz har været topchef i den israelske kopigigant i godt et år.