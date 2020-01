Jesper Buch kalder hende en af de mest pragtfulde profiler i »Løvens Hule«. Hun afbrød og løb med drømmeinvesteringen

Hun ankom i en guldregn af konfetti og gik derfra igen med gylden investering i en byge af komplimenter.

Torsdag aften rullede sæsonens andet afsnit af det populære TV-program »Løvens Hule« over skærmen, og også denne gang var der højspændt drama og budkrig, da virksomheden Party In A Box blev kastet for løverne.

For virksomhedens stifter, Trine Hansen, som Jesper Buch kalder »en af de mest pragtfulde profiler« i programmets historie, vakte bred interesse blandt de fem investorer. Efter flere mulige konstellationer og lokkende løfter endte Trine Hansen med at vælge den investor, hun på forhånd havde udpeget som førsteprioritet:

Nemlig Freeway-koncerndirektør Mia Wagner, der endte med at investere 400.000 kr. for 25 pct. af Party In A Box, som sælger pynt til fester og gør det muligt at købe ind til alt fra børnefødselsdag til polterabend på internettet.

»Jeg vidste allerede inden optagelserne, at jeg gerne ville have Mia Wagner med. Jeg ville heller ikke afgive for stor en andel af virksomheden, så selv om der var flere forskellige muligheder, var det ikke noget svært valg,« siger Trine Hansen.

Torsdag aften kunne man i TV-programmet »Løvens Hule« se iværksætteren Trine Hansen imponere de fem løver.

Der var hård konkurrence om festiværksætteren, som modtog bud fra både Jan Lehrmann samt et fælles bud fra de to nye løver, Jacob Risgaard og Christian Arnstedt. Efter en kort tænkepause blev muligheden for et fælles bud mellem Mia Wagner og Jacob Risgaard drøftet, men så afbrød Trine Hansen pludselig de to investorer på dramatisk vis foran de måbende løver.

»De havde diskuteret i ret lang tid, hvor jeg bare stod stille og kiggede på dem. Så tænkte jeg, at det vi får ikke noget ud af, og jeg vidste jo, hvad jeg var gået derind for,« siger hun i dag.

»Du hører til hos os«

Trine Hansen fortæller, at hun ikke kan huske så meget fra optagelserne, der tog halvanden time. Alligevel var det en overvældende oplevelse for den unge iværksætter, der havde brugt flere uger på at sætte sig op til det.

»Det var en mega fed oplevelse, men også meget anderledes, end jeg havde forventet. Jeg havde ikke forestillet mig, at jeg ville blive rost så meget, og at der ville komme så mange bud,« siger Trine Hansen fra Aarhus.

Mia Wagner, adm. direktør, Freeway-koncernen »Det er et scoop at få hende ind i koncernen.«

Mia Wagner giver i programmet hurtigt udtryk for, at hun er interesseret i Trine Hansen og hendes virksomhed. Faktisk siger hun, at »du hører til hos os« tidligt i processen, og ifølge Freeway-koncerndirektøren gav det bare mening fra start:

»Vi er en familievirksomhed og fungerer som en familie. Det var helt tydeligt, at Trine Hansen har et mindset, som passer til vores, og hun tænker både innovativt og kreativt, mens hun stadig er disciplineret og målrettet,« siger Mia Wagner.

Hun ser et stort potentiale i Party In A Box, fordi hun oplever en stigende interesse for at investere i oplevelser.

»Jeg ser et overskud blandt danskerne til at dyrke livets fester og pynte op, og det ligger virksomheden lige i tråd med. Nu skal vi sætte endnu mere fokus på, hvor vigtigt det er, at der kommer glitter på livets fester,« siger Mia Wagner.

Festlig vækst

Party In A Box er en forholdsvis ny virksomhed, der blev stiftet i oktober 2017 af Trine Hansen, som driver det fra hjembyen Aarhus. I 2019 omsatte webshoppen for omkring 700.000 kroner. I år forventes det tal at være to mio. kroner, og i 2021 skal det være fem mio. kroner, lyder det.

Den 29-årige iværksætter har en fortid i Salling Group, mens hun også har været indkøber for en legetøjsdistributør i Norden.

FAKTA Løvens Hule I »Løvens Hule« præsenterer håbefulde iværksættere deres virksomhed for en række prominente investorer, der kan byde på en ejerandel af virksomheden, hvis de tror på, at virksomhedsstifteren og produktet kan blive en succes og dermed give finansielt afkast efter vækst. Omvendt kan iværksætterne trække på investorernes kundskaber, erfaring og netværk. Det er den femte sæson af »Løvens Hule«, som de seneste år har været en stor seersucces. Der var været stor udskiftning blandt løverne, som i dag består af Jesper Buch, Jan Lehrmann, Mia Wagner og de to nye investorer Jacob Risgaard og Christian Arnstedt. Tidligere har blandt andre Ilse Jacobsen, Birgit Aaby, Tommy Ahlers, Christian Stadil og Peter Warnøe været med i programmet, men er alle stoppet af forskellige årsager.

Ideen til virksomheden opstod, da Trine Hansen ofte oplevede, at kolleger med børn beklagede sig over det kaos, der ofte følger med forberedelserne til en børnefødselsdag.

Mia Wagner betegner hende som et »scoop« for Freeway-koncernen.

Trine Hansen, stifter af og direktør i Party In A Box.

»Jeg er rigtig glad for, at Trine Hansen endte med at vælge mig som eneste investor. Det er et scoop at få hende ind i koncernen, og jeg kan bedst lide, at der ikke er langt fra tanke til handling, så derfor vil jeg gerne være lead-investor,« siger hun.

Allerede nu er Party In A Box’ hjemmeside opdateret med teksten »Kendt fra Løvens Hule«, da aftenens udsendelse med stor sandsynlighed vil generere en masse interesse. Trine Hansen påpeger dog, at hendes produkter knytter sig til en bestemt anledning, så hendes forhåbning er, at udbyttet vil komme over tid.

For en uge siden stjal Joachim Latocha overskrifterne, da han modtog et rekordbud på sin skjortevirksomhed Barons. Siden udsendelsen er skjortesalget skudt i vejret.