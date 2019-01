Jesper Buch investerer i astrofysikeres plakateventyr

Det vestjyske »No ska' do lii pas lidt o do« bliver oversat til »der er øretæver i luften«, og det århusianske »Prå-li-å-hør-hær-ig’å!« oversættes til »Hold lige kæft!«

Det er humoristiske oversættelser som ovenstående, der er blevet levevejen for de to yngre iværksættere Andreas Helbo Beck og Nikolaj Lykke Viborg. De driver sammen virksomheden Dialægt, der i dag producerer både postkort og store plakater, prydet med udtryk og vendinger fra en lang række danske dialekter, danske job og uddannelser samt forskellige fritidsinteresser og livsstil.

Onsdag aften fik de to iværksætteres ambitioner et solidt rygstød, da de på landsdækkende TV præsenterede deres virksomhed i DR-programmet Løvens Hule. Her er konceptet, at en stribe investorer vurderer virksomhederne og beslutter, om de vil købe sig ind i virksomheden.

Foto: Pr-foto: Dialægt.

»De er jo astrofysikere!«

En af dem er serieiværksætteren og investorerne Jesper Buch, der har været en fast del af Løvens Hule i samtlige fire sæsoner.

»Det er jo to sindssyge drenge med et meget spøjst produkt, som jo rykker. De tjener penge ... og så er de jo astrofysikere. Det synes jeg s'gu er ret vildt,« fortæller Jesper Buch.

Han har investeret 600.000 kroner for 10 pct. af virksomheden, og det samme gør én af de nye investorer i programmet, Jan Dal Lehrmann, der var medstifter og adm. direktør i Bilbasen og i dag er en flittig investor.

Iværksætterne bag Dialægt mødte op i DR-studiet med et ønske om en investering på 600.000 kr. for otte procent af virksomheden, hvilket værdiansætter den til 7,5 millioner kroner. Efter en enkelt forhandling endte det med, at Andreas Helbo Beck og Nikolaj Lykke Viborg sagde ja tak til en investering på 600.000 kr. for 10 procent fra hver af de to »løver«.

»Jeg har helt afgjort investeret i dem. Jeg siger tit, at jeg investerer i mennesket og ikke produktet, og det har jeg virkelig gjort her,« siger Jesper Buch.

De to iværksættere Andreas Helbo Beck og Nikolaj Lykke Viborg er egentlig begge uddannede astrofysikere fra Aarhus Universitet, men iværksætteriet trak efterhånden så meget i de to, at de valgte at stifte plakatvirksomheden Dialægt sideløbende med kandidatspecialet.

Plus på bundlinjen

Han lægger ikke skjul på, at han er begejstret over, at de to iværksættere sideløbende med deres studie har været i stand til at etablere en virksomhed, der allerede nu giver overskud og har otte ansatte. I seneste regnskabsår tjente virksomheden over en halv millioner kroner, og i indestående regnskab forventer Dialægt at omsætte for omkring seks millioner kroner.

»Hvis de er i stand til at lave en forretning fra det meget snævre produkt, som de har i dag, så kan de med vores hjælp godt bygge en stor forretning. De skal blive bedre på retail, og så skal vi se på at udvide porteføljen af produkter,« forklarer Jesper Buch.

Dialægt er i dag i over 80 butikker i Danmark, og det antal skal op. Samtidig ser den garvede serieiværksætter og investor et internationalt potentiale i virksomheden, som allerede nu forventer at træde ind på det norske marked i løbet af i år.

Foto: PR-foto. Dialægt.

»Det er i særdeleshed postkort, som vi kan rykke på. Hvis man ser på en virksomhed som Hallmark, så sidder de stort set på hele verdensmarkedet for postkort. Hvis man går ind i en eller anden butik et sted i verdenen og vender et postkort rundt, står der Hallmark på 75 pct. af det hele. Det skal de s'gu ikke have lov til. Det marked skal vi have en del af,« lyder det fra Jesper Buch.

I dag sælges Dialægts produkter både via egen webshop på www.dialægt.dk og hos en lang række fysiske butikker som eksempelvis Magasin, Salling, Kop & Kande og Imerco HOME. Planen for fremtiden ligger klar.

»Planen er, at vores produkter om to år skal kunne findes hos 500 forskellige forhandlere over hele Danmark,« siger Nikolaj Lykke Viborg. »Og så skal vi begynde at vende blikket uden for Danmark og forsøge at gøre Dialægt-plakaterne internationale.«

Investeringen faldt i DR-programmet Løvens Hule, der i disse uger løber over skærmen for fjerde gang. Onsdag aften var det andet program i denne fjerde sæson og her investerede Jesper Buch også i en anden virksomhed. Sammen med investoren og direktør i Freway, Mia Wagner, investerede han et mindre beløb i netbuttikken K for Kage, der drives af den tolvårige Sarah, mens hendes mor er den reele ejer.

Der var tale om den yngste deltager nogensinde i Løvens Hule.