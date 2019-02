Jesper Buch er klar til at bruge 20 år på ny investering: »Dem vil jeg fandeme gerne arbejde sammen med«

Det begyndte som passion og brændende interesse for mode for de to iværksættere 28-årige Nikolaj Dylsing Olsen og 27-årige Alexander Gram.

For fem år siden lancerede de sideløbende med deres studier modemærket An Ivy i København, hvor slips er det primære forretningsområde.

»På det tidspunkt var vi meget passionerede omkring slips. Vi følte, at der manglede et dansk slipsebrand til en ung målgruppe, som vi selv kunne gå til,« forklarer Alexander Gram.

Han forklarer, at de to yngre mænd dyrkede den særlige Ivy League-stil i moden med klare referencer til overklassen i USA og ikke mindst til eliteuniversiteterne på den amerikanske østkyst.

Her spillede slipset en helt central rolle, og det fik dem til at etablere deres egen virksomhed.

Det begyndte primært som et hobbyprojekt med fem strikkede slips på de digitale butikshylder. I dag er der udbuddet på over 50 slips plus en stribe skjorter.

Begge medstiftere har færdiggjort hver deres kandidatgrad og er begge fuldtid i virksomheden. Nu skal det danske marked konsolideres.

Første skridt blev taget onsdag aften, da de på landsdækkende TV søgte en investor og en investering på 10 pct. af virksomheden til 250.000 kr. i DR-programmet Løvens Hule.

Her sad Jesper Buch i panelet en smule mere tavs end normalt og betragtede de to unge iværksættere. Han kendte nemlig godt lidt til dem på forhånd.

»Jeg har fulgt dem i tre år på de sociale medier. De har været gode til at skabe influencers og få opmærksomhed,« fortæller han om sin nyeste investering og var hurtigt afklaret i forhold til, hvad han ville.

»Dem ville jeg fandeme gerne arbejde sammen med.«

Jesper Buch blev mangemillionær og kendt i den bredere danske befolkning som medstifter af den i dag internationale madportal Just Eat. I dag har han solgt sin ejerandel i Just Eat og bruger en del af formuen på at investere i nye iværksættere. Han er de seneste år kommet på fornavn med danskerne gennem sine investeringer i TV-programmet Løvens Hule, som han har været med i gennem fire sæsoner og har de seneste år oparbejdet en appetit for mode- og livsstilsvirksomheder, hvor han har investeret i den nordjyske modevirksomhed Shaping New Tomorrow og onlineforretningen Watery, der sælger udstyr og badetøj til svømmere.

»Det skal ikke være en hemmelighed, at jeg er blevet voldsomt motiveret efter min investering i Shaping New Tomorrow,« fortæller han om virksomheden, der har oplevet stor vækst de seneste år.

Jesper Buch slog derfor til under gårsdagens afsnit af iværksætterprogrammet ‘Løvens Hule’ og investerede i 500.000 kroner for 25 pct. af Nikolaj Dylsing Olsen og Alexander Grams virksomhed.

»Ambitionen er stor. Vi skal være verdens største slipsebrand. Der går nok 20 år, før vi når det mål, men vi må gerne drømme,« siger Jesper Buch.

Der venter et stort arbejde for holdet. Virksomheden, der i dag primært er aktiv på det danske marked, omsatte sidste år for en million kroner. Alexander Gram forventer, at omsætningen stiger til tre millioner kroner i indeværende år og 10 millioner kroner i 2020.

»Jeg tror på, at vi med en stærk kombination af viden om mode kombineret med hardcore data og KPI-drevet onlinesalg, kan rykke for vildt,« siger Jesper Buch.