Japansk flyselskab tager kampen op mod fulde piloter

Japan Airlines indfører strenge regler for deres ansattes alkoholindtag som konsekvens af, en pilot forrige måned blev arresteret i Heatrow Lufthavn, fordi han var fuld. Det skriver BBC fredag.

Piloten havde ni gange så meget alkohol i blodet, som det tillades piloter i Storbritannien, hvor grænsen er 20 mg pr. 100 ml blod.

Reglerne indføres med øjeblikkelig virkning og omfatter obligatoriske alkometertests udført af lufthavnspersonale i nationale såvel som internationale lufthavne og strenge konsekvenser, hvis flyselskabets personale fremover ikke overholder de nye regler. Derudover bliver det forbudt for selskabets piloter at indtage alkohol indenfor 24 timer for en afgang.

» Virksomheden tager sådanne brud meget alvorligt, da passagerernes sikkerhed er vores yderste prioritet, og undskylder dybt til alle, der har været berørt af vores ansattes handlinger,« udtrykker flyselskabet i en erklæring.

Japan Airlines er Japans største flyselskab tilsvarende SAS herhjemme. Siden august 2017 er 19 af flyselskabets piloter angiveligt blev taget med en for høj promille, hvilket har resulteret i aflysninger og store forsinkelser i afgangene.

Inden de nye regler har det været piloterne eget ansvar at teste hinanden, og de måtte senest indtage alkohol 12 timer inden afgang.

I Japan er der ikke nogen lovgivning, der fastlægger promillegrænsen for piloter, og det er derfor op til de enkelte flyselskaber at fastlægge grænsen. Otte ud af i alt 25 japanske flyselskaber tester ikke deres piloters promille inden afgang, og så sent som i onsdags blev en afgang fra det japanske lavprisselskab Skymark forsinket, fordi man kunne lugte alkoholen fra pilotens ånde.

Piloten, hvis handlinger for alvor har sat skub til de nye regler, havde angiveligt drukket to flasker vin og fem dåser øl aftenen inden afgang.