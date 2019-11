Jamie Oliver vender tilbage efter konkurs

Der skulle ikke gå mere end et halvt år, før TV-kokken Jamie Oliver rejste sig fra sin nedtur.

Det er nemlig kun seks måneder siden, at hans Italian-restaurantkæde i Storbritannien stort set gik nedenom og hjem og måtte under administration af revisionsgiganten KPMG. Men det afholder altså ikke den folkekære kok fra at binde an med et nyt koncept, og snart vil Jamie Oliver Kitchen se dagens lys.

To af Jamie Olivers allerede etablerede restauranter beliggende i det sydøstlige Asien bliver de første med det nye koncept. Nærmere bestemt på Bali og i Bangkok, og her kan kunderne forvente at blive mødt af et bredt spektrum af lokal mad morgen, middag og aften. Derudover vil der i den kommende tid åbne 19 andre restauranter.

Det skriver The Guardian, og ifølge det britiske medie ser hovedpersonen selv frem til den kommende tid.

Olivers »absolutte favoritter«

Gennem de sidste 20 år har Jamie Oliver rejst verden rundt, hvor han er stødt på »spændende smagskombinationer«, der alle har inspireret ham. Det er meningen, at de nye restauranter skal give liv til alle de indtryk, så gæsterne kan forvente at blive præsenteret for nogle af kokkens »absolutte favoritter«.

»Uanset om man vil have noget hurtigt mad i et afslappet miljø, sidde ned og have et ordentligt måltid med venner og familie eller bare sidde i baren og få en drink, så har vi skabt et smukt rum, hvor alle kan nyde den mad, som jeg elsker,« siger Jamie Oliver ifølge The Guardian i forbindelse med åbningen af hans nye restauranter.

Helt præcist hvor og hvornår de 19 andre restauranter skal åbne, er endnu ikke offentliggjort, men det er planen, at det skal ske inden slutningen af det kommende år.

De nye restauranter skal supplere de godt 70 andre, som Jamie Oliver allerede ejer. Ifølge kokkens eget firma, Jamie Oliver Group, opererer man allerede på 27 markeder, men det vides ikke, om de 19 nye restauranter vil placere sig her, eller om Jamie Oliver med sit nye koncept også søger nye græsgange.

Hele branchen kollapsede

Mens det i dag måske lysner for Jamie Oliver, der ud over sine restauranter er kendt for sine kogebøger og køkkenudstyr, var virkeligheden en ganske anden i maj i år.

Her måtte han nemlig lukke størstedelen af sin britiske restaurantkæde, hvor kun tre ud af 25 restauranter overlevede, mens 1.000 medarbejdere blev fyret. I starten af efteråret kom det frem, at Jamie Oliver – på trods af et fald i omsætningen – havde udbetalt godt 45 millioner danske kroner til sig selv.

Men det skal retfærdigvis siges, at det ikke kun var Jamie Oliver, der havde problemer med at holde gryderne i kog i restaurationsbranchen i Storbritannien. Fra sommeren 2018 og et år frem måtte intet mindre end 1.400 restauranter nemlig bide i det sure æble og erkende, at deres service ikke længere gik som varmt brød.

Hvad der lå bag det kollektive kollaps, vides ikke helt præcist, men en undersøgelse foretaget af regnskabsfirmaet UHY Hacker Young viser, at forbrugerne fravælger kæder som eksempelvis Jamie Oliver, der altså tæller Jamie's Italian, Jamie Oliver's Pizzeria og Jamie's Deli samt det helt nye koncept Jamie Oliver Kitchen.

Derudover har nyhedsbureauet Reuters også tidligere beskrevet, at de første tre måneder af 2019 sammenholdt med samme periode året før viste et fald på godt fem millioner gæster på de britiske restauranter, mens det samlede salg også ligger seks procent lavere, hvis man sammenligner med 2018. I stedet er kunderne søgt mod fastfoodkoncepter og tjenester som Just Eat.