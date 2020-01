Jamie Oliver løber ind i økonomiske øretæver efter konkurs

Tilbage i maj gik TV-kokken Jamie Olivers italienske restaurantkæde, Jamie's Italian, konkurs og havnede under administration af revisionsfirmaet KPMG. 22 restauranter blev i den forbindelse lukket, ligesom 1.000 mistede jobbet.

Nedturen er dog langtfra slut, selv om vi nu er i et nyt år, idet det nu står klart, at Jamie Olivers personlige selskab – Jamie Oliver Holding – vil tabe over en halv milliard kroner på konkursen. Det fremgår ifølge det britiske medie The Guardian af den seneste statusrapport, som KPMG har offentliggjort om TV-kokkens fallerede restaurantkæde.

Jamie Oliver åbnede i 2008 ifølge eget udsagn restaurantkæden Jamie’s Italian, fordi han ønskede at forny feltet af mellemklasserestauranter i Storbritannien og sikre briterne mere kvalitet for pengene.

I forbindelse med konkursen udtrykte hovedpersonen taknemmelighed over for sine daværende medarbejdere.

»Jeg er meget ked af udfaldet og vil gerne takke alle vores ansatte og leverandører, som i mere end et årti har lagt hjerte og sjæl i forretningen,« sagde Jamie Oliver ved den lejlighed.

Kreditorer mister 700 millioner

Det er dog ikke kun Jamie Oliver, der må se langt efter de penge, han investerede i sit eget selskab – det må adskillige kreditorer også.

Faktisk er det godt 700 millioner kroner – ud over den halve milliard, som TV-kokken selv mister – der ser ud til at være tabt.

De største tabere bliver de hundredvis af leverandører, der kastede penge efter projektet, ligesom HSCB, en af verdens største banker, også må se langt efter de penge, som banken lånte foretagendet. Derudover vil en række kommuner ifølge The Guardian formentligt også miste penge.

Nyt eventyr på trods af konkurs

Selv om Jamie Oliver altså står til at miste en ganske stor sum penge, er TV-kokken allerede i gang med et nyt eventyr.

I november kunne The Guardian beskrive, at Jamie Oliver er på vej med en ny restaurantkæde, Jamie Oliver Kitchen.

I november forventedes i alt 21 nye restauranter, hvoraf den nye kæde ville overtage to af Jamie Olivers allerede eksisterende restauranter i det sydøstlige Asien, nærmere bestemt på Bali og i Bangkok.

De 19 resterende restauranter skal ifølge planen åbne løbende.

Det nye koncept tilbyder ifølge Jamie Oliver selv på et bredt spektrum af lokal mad morgen, middag og aften, og han ser ifølge eget udsagn frem til det nye eventyr.

»Uanset om man vil have hurtig mad i et afslappet miljø, sidde ned og nyde et ordentligt måltid med venner og familie eller bare vil sidde i baren og nyde en drink, har vi skabt et smukt rum, hvor alle kan nyde den mad, som jeg elsker,« sagde Jamie Oliver ifølge The Guardian i forbindelse med åbningen af Jamie Oliver Kitchen.