Jamie Oliver hævede 44 millioner til sig selv, kort før hans restaurantkæde kollapsede, og 1.000 mistede jobbet

TV-kokken Jamie Oliver er igen kommet i vælten i de britiske medier.

I maj stod op mod 1.000 briter uden job, da TV-kokkens konkurstruede restaurantkæde Jamie’s Italian kom under administration og måtte lukke 20 restauranter.

Men blot få måneder før Jamie Oliver erklærede datterselskabet insolvent, udbetalte han via sit holdingselskab 5,2 millioner pund – svarende til 44 millioner kroner – til sig selv i udbytte. Det skriver blandt andet The Guardian.

Allerede i efteråret 2017 begyndte nedturen for alvor for Jamie Olivers italienske madeventyr. Under en TV-optagelse blev han ringet op med beskeden om, at kassen var tom – og at han havde to timer til at overføre godt 60 millioner kroner fra sin personlige opsparing, hvis restaurantkæden skulle undgå konkurs.

Senere kom det frem, at selskabet bag kæden, The Jamie Oliver Group, havde en gæld på lige under 600 millioner kroner. Og at Jamie Oliver efterfølgende skød yderligere godt 45 millioner kroner i selskabet.

Direktør: Jamie Olivers andre aktiviteter har leveret »solide resultater«

Men saltvandsindsprøjningerne fra Jamie Olivers personlige pengekasse var ikke tilstrækkeligt til at få restauranterne tilbage på fode. Regnskabet for 2017 viste et underskud på omkring 168 millioner kroner. Og sidste år faldt omsætningen ifølge The Guardian med 11 procent til omkring 860 millioner kroner, efter at 12 restauranter var blevet lukket ned og omkring 600 medarbejdere afskediget.

Jamie Oliver forsøgte inden konkursen at finde en ny ejer til The Jamie Oliver Group, da han ikke ønskede at skyde flere penge fra sin personlige formue i selskabet.

Paul Hunt, adm. direktør i Jamie Oliver Holding, siger til The Guardian, at TV-kokkens virksomhed, som også inkluderer bogudgivelser, TV og ejerandele i forskellige andre restauranter, leverede »solide resultater« sidste år, og at udbyttet er lavere end året før, hvor det var på 72,5 millioner kroner.

Forklaringen på restaurantkædens nedtur skal ifølge The Guardian først og fremmest findes i, at Jamie’s Italian løb ind i modstand fra en række konkurrenter – blandt andre Pizza Express, Strada og Franco Manca, der alle er sultne efter en del af det italiensk inspirerede restaurantmarked.

Derudover har forbrugerne tilsyneladende mistet i det mindste noget af appetitten efter italiensk mad – eller efter restauranter i det hele taget. I de første tre måneder af året har britiske restauranter ifølge Reuters således registreret et fald i antallet af gæster, idet der sammenholdt med de første tre måneder af 2018 har været fem millioner færre restaurantgæster, ligesom det samlede salg ligger seks procent lavere.

Kunderne søger i højere grad mod fastfoodkoncepter og tjenester som JustEat, skriver Reuters.