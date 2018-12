Iværksættere vil revolutionere parkering i København: »Hvad Airbnb gør for dit hjem, gør vi for din parkeringsplads«

Har du prøvet at køre i ring inde i København for at lede efter en parkeringsplads? Og skuet misundeligt ind i en baggård med fem ledige parkeringspladser, som du ikke måtte holde på, fordi pladserne var privatejet?

Det har Erdi Canbaz og Anis Alobaidi. Mange gange. Derfor begyndte de to barndomsvenner under en af de selvsamme situationer at diskutere, om det var noget, de skulle gøre noget ved.

»Det giver jo ingen mening, at man som almindelig bilist ikke kan få lov til at holde på private parkeringspladser, når de står tomme, for eksempel for en hel aften. Så det lå lige til højrebenet at udvikle en platform, hvor vi deles om vores parkeringsressourcer – vi skulle bare sparke døren ind,« siger medstifter Erdi Canbaz.

Med to private investorer i ryggen har de nu lanceret appen Plot. En deleøkonomisk platform, hvor alle fra husejere og virksomheder til hospitaler og kirker kan stille deres parkeringspladser til rådighed, når de er ledige, så bilister har adgang til flere pladser, og man som udlejer har mulighed for at udnytte de parkeringsressourcer, man har, døgnet rundt.

»Hvad Airbnb gør for dit hjem, gør vi for din parkeringsplads,« slår Anis Alobaidi fast.

Sociale medier har lært os at dele

Plot er den første deleøkonomiske parkeringsapp i Danmark, men allerede i 2006 udsprang en lignende tjeneste, Parkzone, fra London, og den er i dag en af de mest populære platforme inden for transport.

Ifølge en analyse fra Danmarks Statistik, der udkom i sommeren 2017, benytter hver femte dansker deleøkonomiske tjenester. Det er der en helt særlig årsag til, mener ekspert i deleøkonomi og formand for Foreningen for Platformsøkonomi i Danmark, Claus Skytte, der spår, at det kun er starten for deleøkonomien i Danmark.

»For fem-seks år siden var der en håndfuld deleøkonomiske platforme, som kunne tilgås i Danmark. I dag er der et par hundrede. Det skyldes i høj grad, at de sociale medier har lært os at dele alt med hinanden, hvor vi før i tiden ikke ville dele så meget som et telefonnummer eller et billede med hinanden på nettet,« siger han.

Og hvis vi kan finde ud af at dele vores hjem med hinanden, mener de to iværksættere, at det samme burde kunne lade sig gøre med vores parkeringspladser.

Det kan nemlig være med til at løse den overbelægning, der de seneste år har præget det københavnske gadebillede og samtidig skabe noget konkurrence til parkeringsbranchen, som de mener, ikke er blevet konkurrenceudsat i årtier.

»Konceptet bygger på at skabe flere og billigere parkeringspladser, så vi kan komme parkeringsproblemerne i byen til livs. Ved at sigte efter at være billigere end Københavns Kommune, skaber vi efterspørgsel på netop vores pladser, og det kan samtidig være med til at skabe ligevægt i parkeringsbranchen,« siger Erdi Canbaz.

Plot har indgået et samarbejde med Københavns Kommune, og man kan derfor bruge appen til at betale for at parkere på offentlig vej, forlænge eller stoppe sin parkering før tid, så man kun betaler for den tid, man reelt parkerer. Derudover tæller blandt andet DGI-byen og DFDS nogle af de virksomheder, den nyopstartede tjeneste samarbejder med.

De to iværksættere bag Plot besøger her en af deres seneste samarbejdspartnere, DGI-Byen. »Vi tænker konstant over, hvordan man kan gøre noget smartere, og udnytte de ressourcer, man har, bedre.« Fold sammen Læs mere Læs mere

Plot udfordrer os til at tage ansvar

Ifølge Claus Skytte kan det være lidt sværere at etablere deleøkonomiske platforme i Danmark, fordi der er mange regler og love, man skal lære at omgås.

Det stod også klart, da de elektriske løbehjul fra firmaet Lime blev taget væk fra gaderne igen efter blot fire dage. Derfor mener han, at Plot er godt på vej til at kunne etablere sig, fordi de i en tidlig fase har indgået et samarbejde med Københavns Kommune.

Og hvis der fremover skal være nok ressourcer til alle mennesker, er deleøkonomiske platforme ikke bare smarte – de er nødvendige.

»Der er ca. 2,5 mia. mennesker på vej fra fattigdom til middelklasse ude i verden. Og hvis de vil forbruge, som vi forbruger i dag, så får vi virkelig nogle varme somre. Så vi er nødt til at finde på en ny måde at forbruge på. Og der kunne vi starte med at ændre vores forbrugsmønstre fra en konkurrence om hvor mange ting, vi ejer, til at vi måske brugte vores penge og ressourcer lidt smartere, og i stedet delte tingene mellem os,« siger han.

De to barndomsvenner og iværksættere stemmer i.

»Plot udfordrer os på en eller anden måde til at tage et samfundsansvar og bidrage til fællesskabet. Det kan bringe danskerne tættere på hinanden. Sammen kan vi skabe mere kapacitet ved at dele vores ubrugte ressourcer,« siger Erdi Canbaz.

Plot har planer om at udvide til andre storbyer i fremtiden, men for nu fokuserer de to idémænd på at få konceptet op at køre i København.