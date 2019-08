IT-virksomhed køber regnskabskomet for »stort« tocifret millionbeløb

To danske vækstkometer nåede nye højder, da IT-virksomheden Ageras, der blandt andet formidler revisorer til virksomheder, forleden skrev under på en købskontrakt med den kendte regnskabsvirksomhed Billy.

Parterne vil ikke oplyse præcis, hvor meget virksomheden har kostet, men prisen ligger angiveligt i den høje ende af et tocifret millionbeløb.

Billy er blevet kendt for sit regnskabsprogram, der skal gøre det nemt for særligt små og mellemstore virksomheder at bogføre korrekt. Siden firmaet blev stiftet af serieiværksætteren Toke Kruse for ti år siden, er det nu vokset til at have lidt over 30 medarbejdere. Men nu er det tid til at komme videre.

»Billy har haft vækst år efter år, men min styrke er ikke at drive virksomheder, så meget som det er at starte dem op. Så ti år må være nok for mig,« siger han.

Skal ud over landegrænserne

Fra Ageras side ser man i Billy en virksomhed, der kan supplere det produkt, som man allerede tilbyder, og som kan skabe vækst sammen med Ageras. Og det skal foregå med fokus på udlandet.

»Billy er meget let at skalere op, fordi produktet er internetbaseret og derfor hurtigt kan oversættes til andre sprog og tilpasses og implementeres på udenlandske markeder,« siger direktør hos Ageras Rico Andersen.

Ageras opererer foruden i Danmark allerede selv i Holland, Tyskland og USA, og netop derfor giver det ifølge Rico Andersen god mening at føre Billy ind på de samme markeder.

Den internationale vision hænger ifølge Billys direktør, Jonas Midtgaard, godt sammen med de tanker, man i længere tid har gået med på virksomhedens kontor i København.

»Ageras er allerede internationale, og vi har gået med tankerne om også at blive det i lang tid, så nu får vi både ressourcer til at komme ud over landets grænser og en partner, der allerede er til stede derude,« siger han.

Ingen ændring for medarbejdere eller kunder

For de omtrent 18.000 brugere, som Billy allerede har herhjemme i Danmark, kommer Ageras’ køb af virksomheden dog ikke til at betyde det store.

»Billy er en god forretning, og if it works, don't fix it. Så nu skal vi gennem samtale med deres ledelse lære at forstå, hvordan Billy arbejder, og så skal vi give dem endnu flere ressourcer,« siger Rico Andersen.

Og det er netop i ressourcerne, at forskellen for både kunder og medarbejdere på lang sigt kommer til at vise sig. Når man ikke har investorer i ryggen, skal man nemlig selv tjene penge til at investere i hver eneste udvikling af produktet. Det ændrer sig så nu.

»Med en investor i ryggen, der kan investere i de produkter, som de tror på, får vi mulighed for at udvikle os meget hurtigere,« siger Jonas Midtgaard.

Han oplyser desuden, at alle medarbejdere bliver i firmaet på deres nuværende poster, og at der for dem kommer så få ændringer som muligt.

Fra underskud til vækst

Billy har i mange år kørt med røde tal på bundlinjen, men i 2018 kunne virksomheden præsentere et positivt årsresultat. Væksten har dog været stabilt god, siden den begyndte. At en virksomhed vokser, samtidigt med at den fremviser negative årsresultater, er ikke usædvanligt.

»Vi er gået fra at have underskud, fordi vi har investeret alle vores penge i at udvikle vores produkt, til at have overskud, og nu skal virksomheden så tjene penge,« siger Toke Kruse.

Billy bliver ifølge ham solgt i et vækstscenarie, hvor fremtiden ifølge alle parter ser lys ud.

»Man kan sælge en IT-virksomhed, når den tjener rigtigt mange penge, og man kan sælge en IT-virksomhed, lige før den tjener rigtigt mange penge. Og der har vi så valgt at gøre det sidste,« siger Toke Kruse.

De mange nye millioner på Toke Kruses konto kommer dog ikke til at betyde, at resten af hans dage skal bruges i en strandstol under sydlige himmelstrøg. Energien og pengene skal nemlig fremover investeres i hans fem andre firmaer, som udover Bilagscan, der bliver den primære beskæftigelse, også tæller Salary, Cashboard, Moneyflow og Succesteam. Firmaerne beskæftiger sig alle med regnskab og virksomhedsstyring.

»Jeg sælger Billy, fordi jeg vil noget andet nu. Med salget får jeg også mulighed for at indfri de lån, jeg måtte have i mine andre virksomheder, og det giver den ultimative frihed både i erhvervsregi og i privatlivet,« siger han.