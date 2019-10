Investorer frygter »flygskam« mere end nogensinde: »Vi mærker presset fra alle sider«

Når investorer i 2019 fik mulighed for at udspørge topdirektører i europæiske flyselskaber, blev der per investormøde i gennemsnit syv gange spurgt til det svenske begreb »flygskam«. Mellem 2013 og 2017 var det højst én gang per møde, spørgsmålet om klima dukkede op.

Det viser en optælling, som industriens globale brancheorganisation, IATA, netop har foretaget.

»Klimaforandringerne er ikke bare et tema for demonstranter og forskere. Det er på toppen af dagsordenen for helt almindelige investorer. Vi mærker presset fra alle sider,« sagde Brian Pearce, cheføkonom i IATA, ifølge det britiske medie The Guardian på en konference i London.

For nylig viste en rapport fra investeringsbanken UBS, at den forventede vækst i antallet af passagerer kan blive halveret, hvis forbrugerne for alvor begynder at vælge flyrejser fra.

»Det her kan være en faktor, som sænker væksten i fremtiden,« sagde Brian Pearce.

I sommer viste data for første gang, at de svenske forbrugere var begyndt at vælge andre former for transport. I juli var der således 11 pct., der droppede at rejse med svenske indenrigsfly.

Svenskerne er generelt meget opmærksomme på problemerne med at flyve. Den svenske klimaaktivist Greta Thunberg har blandt andet valgt at rejse med tog rundt i Europa, hun er sejlet til klimakonference i New York, og det svenske ord »flygskam« er nu begyndt at vinde indpas andre steder.

»Hvis der er et navn, som alle i flyindustrien kender i dag og måske ikke for et år siden, så er det Greta Thunberg,« sagde Shai Weiss, topchef for det britiske lavprisselskab Virgin Atlantic.

I undersøgelsen fra UBS, der havde flere end 6.000 respondenter fra USA, Tyskland, Frankrig og Storbritannien, fremgik det, at 21 pct. har reduceret antallet af flyvninger det seneste år.

SAS med i udviklingsprojekt af eldrevne fly

Indtil videre har lufthavnen i København ikke mærket tendensen, og planen er forsat at løfte antallet af passager til op mod 40 mio. fra i dag godt 30 mio. Forventningen er, at det især kommer til at ske ved, at passagerer fra særligt Indien og Kina i stigende grad vil benytte sig af Københavns Lufthavn.

En af de metoder, der ville kunne få flyrejser tilbage i det gode selskab, vil være, hvis det lykkes at finde et andet og mindre miljøskadeligt drivmiddel end traditionelt flybrændstof.

I et forsøg på at finde den løsning indgik det skandinaviske luftfartsselskab SAS i maj et samarbejde med den fransk-tyske flyproducent Airbus. SAS blev valgt som partner til at udvikle de første eldevne fly, der skal kunne tage op mod 100 passagerer. Indtil videre har de første eldrevne fly kun været beregnet til få passagerer og derfor ikke været interessante for store luftfartsselskaber som SAS.

En af de helt store udfordringer er, at det vil kræve noget nær en revolution inden for batteriteknik, fordi energitætheden i de nuværende batterier er for begrænset i forhold til traditionelt flybrændstof.