Virksomheder Abonnement

Interne dokumenter afslører: Nyt milliardhug i værdien på Peter Warnøes guldæg

For et år siden lignede det kroatiske selskab Bellabeat en uhørt god investering for den danske fond Nordic Eye og stifteren Peter Warnøe. Siden har en række kritiske forhold om Bellabeat set dagens lys, og nu har Nordic Eye for anden gang på kort tid nedjusteret værdien af selskabet med et milliardbeløb.