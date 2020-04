Indkaldt til afhøring: Forhenværende dansk topchef under mistanke

Det svenske bagmandspoliti vil i den kommende uge afhøre Swedbanks forhenværende administrerende direktør Birgitte Bonnesen og i samme ombæring meddele hende, at hun mistænkes for at have brudt loven.

Det oplyser hendes advokat, Per E. Samuelson, til Dagens Nyheder.

Han siger samtidig til avisen:

»Jeg føler mig overbevist om, at hun ikke har begået den mindste fejl.«

Birgitte Bonnesen blev fyret fra Swedbank i slutningen af ​​marts sidste år, efter at svenske medier havde afsløret omfattende hvidvaskning af penge i banken, mens Birgitte Bonnesen stod ved roret.

I februar 2019 besluttede den svenske anklagemyndighed desuden at indlede en efterforskning mod Swedbank på baggrund af en mistanke om insiderhandel og videregivelse af fortrolige oplysninger.

Ifølge Dagens Nyheter havde Swedbanks største ejere angiveligt modtaget forhåndsoplysninger om anklagen om hvidvaskning, allerede ugen inden den blev afsløret af SVT Nyheter og Assignment Review.

»Jeg har indledt en foreløbig undersøgelse på eget initiativ, da der er grund til at antage, at uautoriseret videregivelse af insiderinformation har fundet sted til de 15 største ejere i Swedbank før hændelsen i SVT. Den fortsatte undersøgelse kan vise, hvilke oplysninger der er blevet givet,« har Thomas Langrot fra anklagemyndigheden sagt i en kommentar.

Mistankerne mod Swedbank omfatter alvorlig svig og hvidvask. TV-programmet »Uppdrag« har i sin granskning afsløret, at en ansat i Swedbanks filial i Estland lod den tidligere russiske minister og milliardær Mikhail Abyzov sluse omkring seks milliarder svenske kroner gennem banken til skatteparadiser, uden at de ansatte reagerede.