Indgår kæmpekontrakt om plantefars: Burgerkæde satser på alternativ til kød

Den amerikanske fastfood-kæde Burger King vil i en kæmpekontrakt satse på plantefars i deres populære Whopper-burgers sammen med virksomheden Impossible Foods, der specialiserer sig i udviklingen og produktionen af plantebaserede kødalternativer.

Det skriver Financial Times.

Den totale sum af finansieringen er ifølge avisen endnu ikke kendt, men det Singapore-baserede investeringsfirma Temasek overvejer at investere 75 mio. dollar i samarbejdet. Det er forhåbningen, at Impossible Foods vil kunne opnå en samlet investeringsværdi på over 1 mia. dollar gennem fundraising, skriver Financial Times.

Burgeren, der ifølge avisen vil blive kaldt »Impossible Whopper« efter flagskibet på Burger Kings menu, forventes indtil videre at blive lanceret i 59 Burger King-restauranter i St. Louis, Missouri, senere på året. Dermed vil Impossible Foods fordoble distributionen af deres produkter fra de 6.000 butikker, hvor man kan finde virksomhedens varer på hylderne, skriver Financial Times.

»Vi har i dag kapaciteten til at starte en landsdækkende lancering med Burger King,« siger David Lee, økonomidirektør for Impossible Foods.

Impossible Foods har allerede rejst mere end 475 mio. dollar i kapitalinvesteringer, siden det blev stiftet i 2011, skriver avisen. Investorerne inkluderer store navne som Viking Global, Horizons Ventures, Khosla og sågar Bill Gates, tilføjer Financial Times. Derudover har Impossible Foods øget dets produktion af kødalternativer fra 50.000 pund om måneden til omkring 2 mio. pund, alt sammen fra en enkelt facilitet i Oakland, Californien.

Impossible Foods har tidligere indgået succesfulde partnerskaber med andre restaurantkæder som Cheesecake Factory og White Castle, hvilket har givet selskabet en markant fremdrift på markedet af veganske varer, skriver Financial Times. Og ifølge David Lee har virksomheden ikke tænkt sig at stoppe.

»Sandheden er, at den efterspørgsel hos forbrugerne, vi ser i dag, langt overgår næsten alles forventninger for bare et par måneder siden. Kapitalen, vi rejser i fremtiden, vil primært blive brugt på at øge den kapacitet i forhold til teknologien og brandet, der allerede eksisterer,« siger David Lee til avisen.

Hos Burger King Danmark er man ligeledes optimistisk ved udsigterne for samarbejdet. Ifølge Sofie Navardsen, markedschef for Burger King Danmark, gør koncernen sit for at imødekomme forbrugernes interesser og ønsker, og i øjeblikket er der stor efterspørgsel på veganske produkter og madvarer. Det er derfor ikke udelukket, at de danske filialer vil spejde mod deres amerikanske kolleger, når de skal til at opdatere menukortet, siger Sofie Narvadsen.

»Vi arbejder løbende på at udvikle nye, innovative produkter til vores menu, og har senest lanceret en halloumi-burger, som danskerne har taget godt imod. Lige nu tester vi den plantebaserede burger i et udvalg af vores restauranter i USA, og hvis den viser sig at være en succes, kan jeg ikke afvise, at danskerne også vil kunne finde den på vores menukort i fremtiden,« siger hun.