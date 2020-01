IKEA-stifters testamente afslører hundredvis af millioner til øde egn

Det nordligste Sverige får nu glæde af en smule af den enorme formue, som IKEA-grundlæggeren, Ingvar Kamprad, nåede at opbygge via sit livsværk.

For ifølge det svenske medie SVT kan regionen Norrland se frem til en donation på 670 mio. svenske kroner, svarende til 476 mio. danske kroner. Norrland er Sverige største og nordligste region. Blot 12 pct. af Sverige befolkning bor i området, der dækker over omkring 60 pct. af landet, og det er i øvrigt også her, at man finder samerne.

Pengene skal ikke gå direkte til virksomheder, men til udviklingen af selskaber gennem ekstra ressourcer til forskning, uddannelse og effektiviseringer. Og det glæder Claes Nordmark, der er borgmester i Norrland-byen Boden.

»Det kan vi kun bifalde. Selvfølgelig kan virksomhederne mene, at de skulle have del i Ingvar Kamprads arv på en mere fleksibel måde, men det kunne også have været nul kroner, og nu er det 670 mio. kroner. Det er klart, at det er positivt,« siger han.

En af verdens ti rigeste

Mens 476 mio. kroner ganske vist er ganske mange penge, så er det dog en brøkdel af den pengetank, som Ingvar Kamprad nåede at opbygge inden sin død. Livsværket og formuen tog sin spæde begyndelse, da Ingvar Kamprad som bare 17-årig i 1943 grundlagde IKEA. Navnet IKEA er en sammensætning af forbogstaverne i Ingvar Kamprads navn samt forbogstaverne i barndomsgården Elmtaryd samt i sognet Agunnaryd i Småland, hvor Kamprad voksede op.

I første omgang solgte virksomheden billedrammer, kuglepenne, ure, smykker og nylonstrømper. Varer, som der var en efterspørgsel på, og som kunne sælges billigt. Og virksomheden voksede hurtigt.

I 1958 åbnede det første varehus i Sverige. Og to væsentlige elementer, som vi kender fra IKEA i dag, kom til henholdsvis midt i 50erne og midt i 60erne ifølge en tidligere beskrivelse i Dagbladet Information. I 1955 var IKEA begyndt at designe møblerne selv, og som en sidegevinst blev der året efter for første gang åbnet for »saml-selv-møbler«.

Ved Ingvar Kamprads død i januar 2018 var IKEA vokset til at være i 43 lande med 403 varehuse og 194.000 medarbejdere. Og hans formue udgjorde på dette tidspunkt 338 mia. kroner, hvilket dengang gjorde ham til en af verdens ti rigeste.

Han nåede dog også at få nogle ridser i sit omdømme inden sin død. Blandt andet kunne SVT tilbage i 2011 afsløre, at han havde en stor del af sin formue gemt væk i en tophemmelig stiftelse i skatteparadiset Liechtenstein.