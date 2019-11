IKEA dropper Black Friday – opfordrer i stedet til genbrug

Gule tilbudsskilte så langt øjet rækker, propfyldte indkøbsposer, trætte øjne og tunge arme. Det er synet, som vil møde os alle fredag den 29. november, når Black Friday løber af stablen.

Butikkerne har nemlig lagt op til store besparelser, og selv om flere eksperter stiller spørgsmålstegn ved de mange tilbud, og forbrugertilliden er i bund, vil Dankortene formentlig blive svunget i pendulfart. Bare ikke i IKEA.

Møbelgiganten har nemlig – igen –valgt at sige »nej tak« til at tage del i forbrugsfesten. I stedet for gule skilte og store besparelser vil IKEA bruge dagen – og dagene op til Black Friday – på at sætte fokus på overforbrug og i stedet foreslå genbrug.

Det sker via et samarbejde med Den Blå Avis, som alle IKEAs bannerreklamer vil henvise til.

»IKEA tager heller ikke del i Black Friday i år, da vi synes, at vi som virksomhed har et ansvar. Vi slår i stedet et slag for genbrug, for det er afgørende, at vi alle tager den tanke til os med det pres, vi ser på Kloden nu. Vi håber, at kampagnen vil få folk til at overveje at købe brugt på fredag, hvis de mangler noget nyt til hjemmet,« siger Elefteria Cromlidou, der er commercial manager i Ikea Danmark.

Fokus på overforbrug

Hos IKEA har man blandt andet valgt at indgå i samarbejdet med Den Blå Avis, fordi det med de godt 13.000 IKEA-produkter, der er på sitet dba.dk, vil være muligt for danskerne at finde det møbel, man mangler, der i stedet for at købe et nyt.

»Forbrug er ikke en dårlig ting, hvis det gøres med omtanke. Derfor vil vi i år bruge Black Friday til at slå et slag for genbrug. Vi håber, at det vil få danskerne til at tænke sig om, inden de køber nyt,« siger Elefteria Cromlidou.

På spørgsmålet om, hvordan denne klimabevidsthed hænger sammen med IKEAs masseproducerede billige produkter og et konstant vekslende sortiment med særlige sæsonvarer, svarer Elefteria Cromlidou prompte:

»Vi mener, at alle skal have råd til design, uanset hvilken økonomisk situation man befinder sig i. Vi har altid stået fast på at tilbyde faste lave priser hele året fremfor tidsbegrænsede tilbud. Men det betyder ikke, at man skal overforbruge, når der findes andre alternativer. Vi har valgt at indgå i samarbejdet med Den Blå Avis, fordi vi vil vise danskerne, at der findes andre måder at forbruge på end ved at købe nyt hver gang,« siger Elefteria Cromlidou.

Hun påpeger derudover, at man hos IKEA har sat sig et mål om, at man i 2030 udelukkende vil sælge produkter af 100 procent fornybare eller genanvendte materialer, ligesom det også er muligt at købe både brugte og nye varer ganske billigt i forretningernes »rodehjørne«.

I dag består 60 procent af IKEAs produktion af fornybare materialer, mens ti procent er genanvendte.

Elefteria Cromlidou, der er commercial manager hos IKEA Danmark, forklarer, at IKEA gerne vil have danskerne til at tænke mere over deres forbrug.

Triste forbrugere

Men mens IKEA altså ikke går i sort på fredag, så er der mange andre forretninger, der vil tage del i forbrugsfesten, i håbet om at store tilbud kan trække kunder i butikken. Spørgsmålet er så blot, om det er nok.

Torsdag beskrev Berlingske, at forbrugertilliden er faldet til 1,4 procent, hvilket er ganske langt fra den optimisme, som vi så i starten af 2019. Selv om der ikke altid kan sættes et lighedstegn mellem det og et faldende forbrug, har flere økonomer alligevel en forventning om, at de triste forbrugere vil få betydning for julehandlen.

Første test af dette bliver på fredag, for Black Friday har gennem de sidste år vundet danskernes hjerter og ikke mindst deres pengepung. Vi skal faktisk helt tilbage til 2014 for at finde et år, hvor det ikke var Black Friday, der var årets største handelsdag.

Ved seneste Black Friday brugte danskerne 1.942 millioner kroner, og selv om det jo lyder af ganske meget og faktisk gjorde dagen til den femtestørste handelsdag i Danmark nogensinde, lå forbruget otte procent under resultatet for 2017. Her svang danskerne nemlig Dankortet i så stor stil, at den samlede omsætning løs på 2.117 millioner kroner.