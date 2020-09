Hvor er denne mand? Om to uger kan han skylde staten 87 millioner

Patrick De Vela var i sine velmagtsdage en meget velhavende mand.

I sin storhedstid var den danske ejendomsmatador – i hvert fald på papiret – god for i omegnen af fire-fem milliarder kroner. Siden måtte rigmanden i 2010 gå fra hus og hjem efter en økonomisk maveplasker af de helt store.

Her ti år senere forsøger staten nu i form af selskabet Finansiel Stabilitet at kradse penge ud af den fallerede finansmand via et sagsanlæg.

Af en stævning indleveret af Finansielt Stabilitet til Københavns Byret fremgår det, at kravet lyder, at den tidligere ejendomsmatador betaler over 87 millioner kroner til staten.

»Sagsøgte, Patrick De Vela, tilpligtes til sagsøger, Finansiel Stabilitet, at betale kr. 87.153.916,35 med tillæg af procesrente fra den 25.09.2016 til betaling sker,« står der i en kort meddelelse bragt i Statstidende.

Det fremgår samtidig af meddelelsen, at stævningen ikke er blevet forkyndt for Patrick De Vela, da det ganske enkelt ikke har været muligt at finde frem til ham.

Det fremgår desuden, at den tidligere Parken-investors seneste kendte bopæl skulle være en adresse på den spanske solkyst.

Patrick De Vela var helt ukendt i den danske offentlighed, indtil han i efteråret 2005 begyndte at købe voldsomt op i Parken Sport & Entertainment. På et tidspunkt sad Patrick De Vela på knap en tredjedel af aktierne i Parken.

Flemming Østergaard også kendt som Don Ø var i 2008 forlover ved Patrick De Velas bryllup. I dag bor Patrick De Vela angiveligt i Spanien.

Patrick De Vela blev i sine velmagtsdage kendt for – udover sit ejerskab af Parken og sit navneskifte fra Steen Larsen til Patrick De Vela – at have holdt et fornemt bryllup, hvor Stig Rossen sang i kirken.

Ved samme bryllup optrådte den mangeårige Parken-boss Flemming Østergaard – også kaldet Don Ø – som Patrick De Velas forlover.

Efter at have opbygget en milliardformue på blandt andet at udvikle storcentre og sælge dem videre til etablerede spillere på ejendomsmarkedet, gik Patrick De Vela konkurs med et brag.

Årsregnskabet for 2009 viste, at Patrick De Velas holdingselskab havde tabt næsten 1,9 milliarder kroner. Da De Vela senere gik personligt konkurs forsøgte kreditorerne anført af Roskilde Bank og Forstædernes Bank at komme til fadet.

Det var blandt andet Forstædernes Bank, der dengang var med til at trække stikket på Patrick De Vela.

Af Statstidende fremgår det, at hvis Københavns Byret ikke hører fra Patrick De Vela inden 14 dage, »vil retten afsige dom efter sagsøgers påstand«.