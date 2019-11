Hun var superstjerne og god for 30 milliarder: Nu er hendes selvdestruktion komplet

Elizabeth Holmes havde alt og kunne det hele. Hun var ung, smuk og uovervindelig.

Hun lovede verden en revolution, men blev fanget i sit eget spind af løgn og bedrag.

Allerede som niårig havde Elizabeth Holmes et klart mål: Hun ville være milliardær, når hun blev voksen.

Og det blev hun. Men hun blev mere end det.

Elizabeth Holmes blev fejret på Wall Street og sammenlignet med Steve Jobs fra Apple. Hun blev hyldet og mængede sig med eliten som den første kvindelige superstjerne i Sillicon Valleys mandsdominerede iværksættermiljø.

Elizabeth Holmes opnåede stjernestatus i USA. Her er hun på scenen sammen med den tidligere amerikanske præsident Bill Clinton og grundægger af den kinesiske e-handelsgigant, Jack Ma, til en konference i efteråret 2015.

Nu har Elizabeth Holmes taget hul på et af de sidste kapitler i en lidelseshistorie, der ligner den største erhvervsskandale i USA siden energikæmpen Enrons pinefulde undergang.

Elizabeth Holmes er havnet helt derude, hvor hendes egne advokater med næb og klør kæmper for at slippe af med hende.

Af et retsmøde, der blev afholdt i begyndelsen af november, kom det frem, at den tidligere superiværksætters advokathold har arbejdet gratis i mere end et år, fordi Elizabeth Holmes ganske enkelt ikke har betalt så meget som en eneste advokattime i et omfattende civilt søgsmål.

Det amerikanske advokatfirma Cooley kom for nylig et skridt nærmere sit mål om at tage afsked med sin skandaliserede klient, da en distriktsdommer indikerede, at han vil lade advokaterne forlade den omfattende sag.

Dog stillede dommeren som betingelse, at advokatfirmaet var i stand til at oplyse Elizabeth Holmes’ e-mailadresse og senest kendte fysiske adresse, så retten har mulighed for at komme i kontakt med hende.

FAKTA Blå bog: Elizabeth Holmes – Fra iværksætterikon til tugthuskandidat Elizabeth Holmes blev født i Washington D.C. den 3. februar 1984. Da hun var syv år gammel forsøgte hun at opfinde sin egen tidsmaskine og lavede detaljerede ingeniørlignende optegnelser over, hvordan maskinen skulle bygges. Som niårig fortalte hun til familiemedlemmer, at hendes store mål var at blive milliardær, når hun blev voksen. I 2002 begyndte hun at læse på Stanford University, men droppede ud et år senere som 19-årig og grundlagde senere blodprøvefirmaet Theranos. På et tidspunkt var Elizabeth Holmes verdens rigeste, unge kvindelige iværksætter med en anslået formue på omkring 30 milliarder kroner. Blodprøvefirmaet Theranos med Elizabeth Holmes i spidsen påstod at kunne revolutionere blodprøvetagning og gennemføre komplette analyser med få dråber blod. Det viste sig senere, at det hele byggede på en løgn. Derfor er Theranos og Elizabeth Holmes nu under anklage for at have begået det største bedrageri i Silicon Valleys historie. FOLD UD

Løgn på løgn

Dermed står den tidligere iværksætterstjerne nu for alvor alene tilbage i en verden, som for år siden hyldede hendes enestående rejse mod stjernerne.

Den tidligere så succesfulde erhvervskvinde er officielt blevet anklaget for at bedrage investorer for milliardbeløb via sit blodprøvefirma Theranos. Hun bliver i et separat søgsmål desuden beskyldt for at snyde læger og patienter med teknologi, som, hun var klar over, ikke fungerede.

Theranos blev i 2014 vurderet til at være ni milliarder dollar værd. Det gjorde dengang Elizabeth Holmes til USAs yngste, kvindelige, selvskabte milliardær.

Elizabeth Holmes påstod, at hun med Theranos havde revolutioneret blodprøveindustrien med banebrydende teknologi.

Hendes opfindelse skulle redde liv med hurtigere resultater, hvor man med blot to dråber blod kunne gennemføre komplette blodanalyser.

Avisen The Wall Street Journal kunne dog senere dokumentere, at teknologien bag produktet slet ikke virkede. Den store fortælling om Elizabeth Holmes byggede på en løgn.

Herefter igangsatte både det amerikanske finanstilsyn og justitsministerium undersøgelser, som skulle klarlægge, om Elizabeth Holmes og Theranos havde vildledt selskabets investorer.

Status for Elizabeth Holmes er lige nu den, at hun risikerer op mod 20 år fængsel, hvis hun bliver fundet skyldig i den stribe af anklager, der er blevet rettet mod hende.