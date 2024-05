Virksomheder Abonnement

Hun er muldvarpen i sprængfarlig dokumentar – nu hævder TV 2, at en lydfil »afslører« hende

TV 2s nye dokumentar var omstridt, allerede før den blev sendt. Nu lyder det, at dokumentarens hovedkilde er blevet afsløret i at have slettet en lydoptagelse, kørt dobbeltspil og holdt oplysninger hemmelige.