Hun er Disneys onde ånd: Arvingen der blev klassekriger

Det ville være en underdrivelse at sige, at Abigail Disney har blandede følelser over for den amerikanske underholdningsgigant, der bærer hendes efternavn. Disney-koncernen er kilden til hendes formue og en fin arv fra grundlæggerne, hendes farfar og grandonkel, brødrene Roy og Walt Disney.

Men den 59-årige Disney-arving stiller sig ikke tilfreds med blot at leve af formuen og indkassere det gavmilde årlige udbytte, hendes aktier giver hende. Hun er også blevet underholdningsimperiets onde ånd.

Og hun tier ikke. På sociale medier, i offentlige fremtrædener og ikke mindst i pressen harcelerer hun over usle lønforhold for ansatte i Disneys temaparker, mens topledelsen indkasserer millionbonusser.

Senest har hun afsløret, at hun selv har været »undercover« i Disneyland for at undersøge de ansattes forhold med egne øjne og ører. Og det gjorde hende »rasende«, fortæller hun i et interview med Yahoo News.

Altså begyndte hun at skrive breve til topchefen Bob Iger, som tidligere i år også var mål for en længere Twitter-tirade fra Abigail Disneys hånd. For sidste år indkasserede han godt 66 mio. dollar i løn – svarende til over 1.400 gange medianlønnen for en Disney-ansat – fordi det går strygende for Disney-koncernen. Men det gør det altså ikke for de lavestlønnede.

Let me very clear. I like Bob Iger. I do NOT speak for my family but only for myself. Other than owning shares (not that many) I have no more say in what happens there than anyone else. But by any objective measure a pay ratio over a thousand is insane. https://t.co/O34OjXd6rr — Abigail Disney (@abigaildisney) April 21, 2019

»Lad mig sige det klart. Jeg kan godt lide Bob Iger. Jeg taler IKKE for min familie og kun for mig selv. Ud over at eje aktier (ikke så mange) har jeg ikke mere at skulle have sagt dér end nogen anden. Men helt objektivt set er det sindssygt med en lønforskel på over tusind gange,« rasede hun i et af opslagene.

Det er ikke dog kun i Disney-koncernen, at Abigail Disney ønsker goderne bedre fordelt, men også generelt i det amerikanske samfund. Og her er hun ikke alene. Flere af landets rigeste, selv investorguruen Warren Buffett, har udtrykt bekymring for en voksende økonomisk ulighed.

For nylig underskrev hun sammen med en gruppe andre velhavere, heriblandt storinvestoren George Soros og Facebooks medstifter Chris Hughes, et åbent brev til de håbefulde præsidentkandidater ved valget næste år. Her bakker velhaverne op om at lægge en ekstraskat på landets superrige, hvilket blandt andre den demokratiske senator Elizabeth Warren har rejst forslag om.

»USA har en moralsk, etisk og økonomisk forpligtelse til at beskatte vores formue mere,« står der i brevet, som er bragt i New York Times.

Abigail Disney »Ingen topchef med sanserne i behold ville nogensinde lukke en af os ind i bestyrelsen igen«

Dybest set, siger Abigail Disney, har hun med sine holdninger »valgt at være en forræder mod min egen klasse«, udtaler hun i et interview med Financial Times. Over de sidste 30 år har hun efter eget udsagn givet omkring 70 mio. dollar væk, og hun har formet sin egen tilværelse som dokumentarfilmmager og aktivist, der åbent bekender sig til venstrefløjen – foruden at være engageret i velgørenhed.

I interviewet erkender hun, at nogle kritiserer hende for at være hyklerisk, da hun trods alt fortsat nyder godt af sin formue.

Men hun understreger, at hun voksede op under alt andet end luksuriøse kår, og at hun med gru så, hvordan det forandrede familien, at den fra midten af 1980erne for alvor begyndte at tjene penge på Disney-koncernen og fik råd til privatfly og anden luksus.

Hendes far, Roy E. Disney, var den sidste i familien til at sidde i ledelsen og havde selv store opgør med Bob Igers forgænger, Michael Eisner. Altså er der gode grunde til, at hverken hun eller hendes søskende har søgt at få en plads i Disney-toppen, siger hun til Financial Times:

»Ingen topchef med sanserne i behold ville nogensinde lukke en af os ind i bestyrelsen igen.«